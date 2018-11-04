Родители требуют возместить расходы на поездки в школу

Когда расписание составлено таким образом, что ехать в школу на автобусе невозможно, то родителям приходится самим везти ребенка. В таком случае местное самоуправление не должно компенсировать дополнительные расходы, передает Postimees.
Живущая в Пайде семья вынуждена подвозить ребенка, поскольку расписание автобусов не совпадает со школьным расписанием. "Прекрасно понимаю, как вам неудобно", - признала канцлер юстиции Юлле Мадизе. Она объяснила, что возмещение расходов на транспорт не входит в обязанности местного самоуправления, это добровольная льгота тем местным жителям, которые возят ребенка в школу на личном транспорте.
"Поскольку речь не идет о положенной по закону льготе, город Пайде нельзя обязать возмещать вам расходы на транспорт", - написала канцлер права. По словам Мадизе, семья использовала возможность отдать ребенка в школу другой волости, несмотря на то, что в родном городе обеспечено место в школе.
"Если местное самоуправление дало возможность ребенку получить основное образование в своей школе, оно не должно организовывать перевоз ребенка в соседнюю школу и обратно", - пояснила Мадизе. Предоставлять школьный транспорт Пайде обязан в том случае, если школа, находящаяся в другой волости является школой по месту жительства. А в случае этой семьи, местное самоуправление не должно покрывать расходы на использование личного транспорта.