Смотрите, кто из эстонцев имеет самый впечатляющий доход в Финляндии!
6 ноября 2018, 14:14
На прошлой неделе Финская налоговая служба опубликовала данные о налогооблагаемом доходе, которые наглядно демонстрируют и заработки эстонцев.
Самый впечатляющий доход имеют врачи, пишет Äripäev.
Но до настоящей верхушки облагаемого налогом дохода нам все же далеко. Лучше всего дела обстоят у финской игровой компании Supercell, в прошлом году доход от зарплаты и дивидендов у ее владельца Илкка Паананена составил более 65,2 млн евро.
Второе место в рейтинге также принадлежит представителю Supercell: это входящий в правление предприятия Микко Кодисоя, чей доход превысил 57,6 млн евро.
Подробнее читайте в Äripäev.