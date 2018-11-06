Вт, 6.11.2018
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Смотрите, кто из эстонцев имеет самый впечатляющий доход в Финляндии!

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Иллюстративное фото. Флаг Финляндии.

ФОТО: SCANPIX

На прошлой неделе Финская налоговая служба опубликовала данные о налогооблагаемом доходе, которые наглядно демонстрируют и заработки эстонцев.

Самый впечатляющий доход имеют врачи, пишет Äripäev.

Но до настоящей верхушки облагаемого налогом дохода нам все же далеко. Лучше всего дела обстоят у финской игровой компании Supercell, в прошлом году доход от зарплаты и дивидендов у ее владельца Илкка Паананена составил более 65,2 млн евро.

Второе место в рейтинге также принадлежит представителю Supercell: это входящий в правление предприятия Микко Кодисоя, чей доход превысил 57,6 млн евро.

Подробнее читайте в Äripäev.

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