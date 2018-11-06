Смотрите, кто из эстонцев имеет самый впечатляющий доход в Финляндии!

Но до настоящей верхушки облагаемого налогом дохода нам все же далеко. Лучше всего дела обстоят у финской игровой компании Supercell, в прошлом году доход от зарплаты и дивидендов у ее владельца Илкка Паананена составил более 65,2 млн евро.