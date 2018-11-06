Дети из Нарвы и Нарва-Йыэсуу не поместились в бесплатный автобус

Летом ситуация была значительно хуже - только за первый месяц бесплатного транспорта пассажиропоток в Ида-Вирумаа вырос на 84%, на линии Нарва - Нарва-Йыэсуу он вырос больше среднего по уезду. В жаркую погоду люди стремились к морю, и даже то, что перевозчик пускал дополнительный автобус, не всегда спасало.

Усугублялась ситуация и тем, что маршрут бесплатного уездного автобуса частично совпадает с маршрутами платных городских автобусов, которые возят пассажиров из Нарвы в садоводства. И дачники, естественно, предпочитают ездить на бесплатных автобусах.

Сейчас и пляжный, и дачный сезон завершились, но, как оказалось, проблема полностью не исчезла. Прошедшие выходные были длинными в России (три выходных дня, включая понедельник, 5 ноября), поэтому вчера в Нарва-Йыэсуу было больше обычного российских туристов, которые стремились уехать к пограничному переходу в Нарве. В такие пики, жалуются местные жители, иногда приходится вызывать такси, потому что уехать на автобусе невозможно.

В остальные дни главные пассажиры 31-го автобуса - школьники и люди, которые добираются на автобусе на работу в Нарву или Нарва-Йыэсуу. В Фейсбуке можно прочитать их отзывы об автобусном сообщении.

“Это уже становится проблемой, а не бесплатным удовольствием. Ребенку уже который раз не удается после школы сесть в автобус у зубной поликлиники. Битком идёт в Усть-Нарву”, - пишет Любовь Ольховецкая.

“Вот и у меня сын из школы в Усть-Нарве вчера два автобуса пропустил. Не влезть было!” - присоединяется Анастасия Русакова (но в данном случае речь идет как раз о 5 ноября, когда в городе было много российских туристов - прим. ред.)

“Чтобы уехать из Нарвы, дочь ходит на конечные остановки, так как много народу”, - сообщает Татьяна Хямяляйнен.

Главный специалист Ида-Вируского центра общественного транспорта Валентина Лунина подтверждает, что маршрутом №31 активно пользуются гости из-за границы. Она добавляет, что в последние дни туристов из России в Ида-Вирумаа было очень много не только из-за длинных выходных, но и потому, что в российских школах были каникулы. Теперь ситуация должна несколько стабилизироваться.

“В первую очередь бесплатный транспорт задуман для людей, которые проживают на окраинах и часто посещают города для решения своих социальных проблем (едут в школу, на работу, в больницу и так далее). - объясняет Валентина Лунина. - 31-й маршрут рассчитан прежде всего на жителей Нарва-Йыэсуу, чтобы они могли попасть в Нарву, в те учреждения, которые отсутствуют в Нарва-Йыэсуу.

Но 31-й автобус так загружен, потому что им пользуется большое количество городских жителей Нарвы. Всем ведь хочется проехать бесплатно, и мы не можем лишить их этой возможности. Хотя есть еще коммерческий маршрут №123, который выполняет рейсы из Нарвы в Нарва-Йыэсуу и обратно, а также такси, которое тоже является общественным транспортом, и цена проезда там невысокая. При необходимости мы выделяем дополнительные автобусы. Но полностью сейчас нам проблему не решить, в связи с непредвиденным увеличением количества городских пассажиров и гостей из-за границы и из других регионов Эстонии на этом маршруте. Ведь Нарва-Йыэсуу - курортный город, в котором расположено много спа-отелей”.