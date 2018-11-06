Danske Bank проведет внеочередное собрание

Об этом банк сообщил в переданном пресс-релизе для биржи, отметив, что A.P. Møller Holding выдвигает в качестве кандидатов исполнительного директора Промышленной палаты Дании Карстена Дюбвада и члена правления A.P. Møller Holding A/S Яна Торсгаарда Нильсена.

«По результатам переговоров, проведенных с целым рядом важных для банка инвесторов и с учетом нынешней ситуации с банком, члены совета обсудили возможный состав совета и согласились с тем, что срочные и широкомасштабные изменения необходимы для того, чтобы восстановить доверие всех сторон к банку», - передала пресс-служба банка.

В связи с проведением внеочередного общего собрания председатель совета банка Оле Андерсен и руководитель аудиторской комиссии банка Йорн П. Йенсен выразили желание оставить свои посты. Кароль Сержант и Рольв Эрик Рюссдал заявили, что намерены остаться на своих постах, чтобы обеспечить процесс передачи дел новому составу совета, но пообещали, что не будут баллотироваться на очередных выборах руководства банка в марте следующего года.

«Учитывая положение, в котором находится банк, члены совета и я разделяет мнение A.P. Møller Holding A/S, что необходимо как можно скорее прояснить все моменты, связанные с управлением будущим банка и составом совета», - отметил Андерсен.

По его словам, совет в полной мере поддерживает обе предложенные кандидатуры. «Благодаря их навыкам и опыту они смогут внести заметный вклад в дальнейшее развитие банка, в том числе, восстановить доверие всех заинтересованных сторон к банку», - пояснил нынешний председатель совета банка.