МИД Эстонии осудил незаконные выборы на территории ДНР и ЛНР

«Мы осуждаем заявление о проведении 11 ноября «выборов» в так называемых Донецской и Луганской народных республиках. Подобная незаконная деятельность под полным контролем и надзором России находится в остром противоречии с положениями и целями Минских соглашений, подрывает усилия по поиску путей прекращения конфликта в Восточной Украине и достижению долгожданного мира», - говорится в переданном BNS пресс-релизе МИД Эстонии.

Глава МИД Свен Миксер подчеркнул, что Минские соглашения предполагают проведение местных выборов в соответствии с законами Украины и стандартами ОБСЕ. «По этой причине организацию так называемых «выборов» и их результаты следует считать юридически ничтожными», - отметил министр иностранных дел Эстонии.

В заявлении Свен Миксер призвал Россию выполнять Минские соглашения, прекратить враждебную деятельность и вывести свои вооруженные формирования из Восточной Украины. По словам Миксера, Россия должна сделать все от нее зависящее, чтобы объявленные на подконтрольной ей территории в восточной части Украины «выборы» не состоялись.