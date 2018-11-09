TLMPM03: ANGELA MERKEL :TALLINN, EESTI, 26AUG08. Saksamaa Liidukantsler Dr Angela Merkeli visiit Eestisse. Jalutuskäik KUMUst presidendi lossi koos President Toomas Hendrik Ilvesega. mm/Foto MIHKEL MARIPUU/POSTIMEES ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

В Германии определились три претендента на неформальный титул главного политика Евросоюза. Ангела Меркель в декабре уходит с поста главы правящей партии и не исключено, что скоро будет вынуждена уйти и с должности канцлера Германии.

На пост лидера партии Христианско-демократический союз на съезде в начале декабря намерены баллотироваться бизнесмен Фридрих Мерц, генеральный секретарь партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и министр здравоохранения Йенс Шпан.

29 октября, после неудачного выступления партий правящей коалиции на выборах в парламенты двух земель ФРГ, Баварии и Гессена, Ангела Меркель объявила, что уходит с поста главы партии. При этом Меркель сказала, что хочет остаться главой правительства до очередных выборов, то есть до осени 2021 года.

Но удастся ли Меркель и на самом деле просидеть в кресле главы правительства Германии ещё три года, зависит от исхода декабрьских внутрипартийных выборов.

Её досрочного ухода, по мнению немецких политических обозревателей, хотели бы два из трёх кандидатов в лидеры ХДС, и к тому же его хочет большинство немцев: недавний опрос социологической компании INSA показал, что почти две трети немцев - 62,2% - считают, что Меркель должна уйти с поста канцлера уже в следующем году.

Предлагаем краткое описание кандидатов на пост главы правящей партии Германии.

Фридрих Мерц - политик, бизнесмен, снова политик

Главной угрозой для планов Меркель сейчас считается 62-летний Фридрих Мерц (Friedrich Merz), неожиданно для многих выдвинувший свою кандидатуру сразу после заявления Меркель 29 октября.

Если он выиграет декабрьские выборы, это может привести к развороту в политике ХДС обратно к праволиберальному консерватизму. При Меркель партия сползала всё дальше влево.

Мерц был соперником Ангелы Меркель во внутрипартийной борьбе в начале 2000-х годов, возглавлял фракцию в бундестаге, критиковал правительство. В конце концов, разочаровавшись, ушёл из политики в бизнес - это произошло в 2009 году - и сейчас возглавляет наблюдательный совет немецкого филиала крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock, а также входит в руководство ещё нескольких крупных фирм.

В нулевые годы Фридрих Мерц был одним из главных сторонников концепции Leitkultur - «ведущей культуры». Эта концепция, в отличие от политики мультикультурализма, подразумевает, что в Германии есть ведущая культура, немецкая, с ее традиционными ценностями (в том числе либеральными) и она должна иметь приоритет перед культурами иммигрантских общин.

Немецкие комментаторы считают важным напомнить именно об этой части воззрений Мерца, поскольку падение популярности ХДС и лично Меркель и отток части голосов к популистской «Альтернативе для Германии» связывают с последствиями политики мультикультурализма и наплыва беженцев в 2015-2016 годах.

Правда, сам Мерц пока не высказывался сколько-нибудь развёрнуто о своих нынешних взглядах на проблему иммиграции.

«Для нас неприемлемо, что избиратели, разочаровавшись в партиях истеблишмента, уходят к популистским движениям. Нужна четкая политическая позиция и политические решения», - сказал Мерц на короткой пресс-конференции, где он объявил о решении баллотироваться в лидеры партии.

Мерц - правый либерал в экономических вопросах, по крайней мере по сравнению с Меркель и ее правительством. В нулевые он продвигал упрощение подоходного налога, которую тогда называли «налог на пивной подставке» - имелось в виду, что система должна быть такой простой, что человек может рассчитать свой налог на картонной подставке под пивной стакан.

Сейчас подоходный налог на физическое лицо составляет в Германии от 14% до 42%, причем меняется постепенно с увеличением дохода, Мерц же предлагал относительно простую трехступенчатую схему со ставками в 12%, 24% и 36%.

Согласно результатам опроса, проведенного фирмой Kantar Emnid, Мерц опережает по популярности обоих соперников: на посту канцлера его хотели бы видеть 36% респондентов. За Крамп-Карренбауэр - 33%, за Шпана - всего 17%.

Следует, конечно, помнить, что пост канцлера пока не освободился, а выбирать главу ХДС будут не все немцы, а только тысяча делегатов декабрьской конференции партии.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр - «любимица Меркель»

56-летняя Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer - да, имя длинновато даже для немцев, и они сокращают его до АКК) - бывший премьер-министр земли Саар на юго-западе Германии, ныне генеральный секретарь ХДС, примерная прихожанка католической церкви, мать троих детей, но главное - ее продвигает сама Ангела Меркель.

«Мини-Меркель», «любимица Меркель» - так называет АКК немецкая пресса.

Католичка Крамп-Карренбауэр немного консервативнее Меркель, выступает против абортов и однополых браков. Она поддерживает политику Меркель в отношении иммигрантов и говорит округлые фразы типа «надо найти решение, которое позволит всем жителям Германии чувствовать себя как дома».

В социально-экономических вопросах придерживается чуть более левых взглядов.

Немецкие обозреватели уверены, что АКК полностью лояльна Меркель и не будет пытаться сместить ее с поста канцлера.

В общем, прогноз относительно политического курса ХДС и Германии в целом в случае победы Крамп-Карренбауэр хочется ограничить четырьмя словами: «Всё останется как есть».

Но такой прогноз может оказаться ошибочным, поскольку в этом случае правительство Меркель, вполне возможно, развалят нынешние союзники по коалиции - социалисты и ХСС.

Йенс Шпан - метросексуал-консерватор

Еще совсем недавно политические обозреватели были уверены, что главным соперником Крамп-Карренбауэр в борьбе за пост главы партии будет именно министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn). Но тут всплыл Фридрих Мерц, и теперь Шпан - аутсайдер в битве за кресло лидера ХДС.

Но у Шпана, в отличие от Мерца, впереди - еще много лет, вполне вероятно, блестящей политической карьеры: ему всего 38 лет.

«Острый на язык метросексуал, знаменосец консервативной немецкой молодёжи», - так охарактеризовало Шпана издание Politico.

«Если (лидером ХДС) будет Шпан, нам придётся непросто», - это сказал сопредседатель правопопулистской антииммигрантской партии «Альтернатива для Германии» Александер Гауланд.

Шпан впервые избрался в бундестаг в 22 года и с тех пор неизменно проходит в федеральный парламент, причем не по партийному списку ХДС, а в качестве одномандатника, что дает ему определенную свободу.

И он ею пользуется - например, для того, чтобы жёстко критиковать иммиграционную политику Меркель, будучи членом ее же правительства.

Шпан - открытый гомосексуал, живет с партнером-журналистом, но в остальном он консерватор - в новом смысле этого термина, когда консерваторы защищают европейские либеральные ценности.

Ещё в 2016 году, когда Шпан был заместителем министра финансов, газета Financial Times интервьюировала его как критика «политики открытых дверей» Меркель и возможного будущего лидера партии.