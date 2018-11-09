Трехкратный чемпион Олимпиады арестован по обвинению в изнасиловании подростка
9 ноября 2018, 8:29
Трехкратный чемпион Олимпиады кубинец Феликс Савон арестован по обвинению в изнасиловании 12-летнего подростка.
Портал Boxing Scene со ссылкой на кубинские издания сообщил, что Савона не впервые обвинили в насилии над несовершеннолетними, но его покрывало правительство.
Феликс Сафон – один из трех боксеров, трижды бравших золото Олимпиады. Такого же результата добились венгр Ласло Папп и кубинец Теофило Стивенсон.