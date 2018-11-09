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Трехкратный чемпион Олимпиады арестован по обвинению в изнасиловании подростка

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Феликс Савон

ФОТО: / imago/Ed Gar

Трехкратный чемпион Олимпиады кубинец Феликс Савон арестован по обвинению в изнасиловании 12-летнего подростка.

Портал Boxing Scene со ссылкой на кубинские издания сообщил, что Савона не впервые обвинили в насилии над несовершеннолетними, но его покрывало правительство.

Феликс Сафон – один из трех боксеров, трижды бравших золото Олимпиады. Такого же результата добились венгр Ласло Папп и кубинец Теофило Стивенсон.

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