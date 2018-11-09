Жители Йыхви останутся без отопления и горячей воды

Теплоснабжение отключат сегодня вечером с 22 часов; как сообщили в VKG, работы планируется завершить в субботу вечером около 19 или 20 часов, подачу тепла начнут восстанавливать в воскресенье рано утром.

Обычно VKG отключает в Йыхви теплоснабжение летом - в рамках плановых ремонтных работ. Предпринятое сейчас изменение теплотрассы в связи со строительством променада тоже было бы разумно провести летом, однако сделать это не смогли из-за того, что в Йыхви часто меняется власть и проекты затягиваются.