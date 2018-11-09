Пт, 9.11.2018
Если забрать у отделений ЭМО миллион и передать его на дежурства в центрах здоровья, то ситуация начала бы улучшаться. Ингмар Линдстрём

Жители Йыхви останутся без отопления и горячей воды

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Отопление

ФОТО: LETA

Около десяти тысяч жителей Йыхви до утра воскресенья останутся без отопления и горячей воды, сообщает ERR.

Теплоснабжение отключат сегодня вечером с 22 часов; как сообщили в VKG, работы планируется завершить в субботу вечером около 19 или 20 часов, подачу тепла начнут восстанавливать в воскресенье рано утром.

Обычно VKG отключает в Йыхви теплоснабжение летом - в рамках плановых ремонтных работ. Предпринятое сейчас изменение теплотрассы в связи со строительством променада тоже было бы разумно провести летом, однако сделать это не смогли из-за того, что в Йыхви часто меняется власть и проекты затягиваются.

Волостной старейшина Мартин Репинский подтвердил, что люди останутся без отопления в результате борьбы за власть, и ему поступило множество негативных отзывов от жителей волости.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ