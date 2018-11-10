Керсти Кальюлайд проведет в Ида-Вирумаа всю следующую неделю

Как передает BNS со ссылкой на канцелярию президента, в понедельник Кальюлайд посетит расположение саперной группы Восточной Эстонии и осмотрит Вирускую тюрьму, а также примет участие в праздничном приеме по случаю столетия Польской республики — в этом году День независимости Польши будет отмечаться в Нарве.

Во вторник Кальюлайд посетит предприятие Eesti Energia и завод сланцевого масла Enefit280, побывает на территории парка ветрогенераторов BEJ. Во вторник вечером президент отправится в Нарвскую Александровскую церковь, где состоится концерт.

Во второй половине недели президент ознакомится с работой Ида-Вируской центральной больницы, посетит предприятие TNC-Components и встретится с руководством города Кохтла-Ярве.

Керсти Кальюлайд побывает в Нарве в Эстонской гимназии, осмотрит совместное здание департамента полиции и погранохраны и спасательного департамента, посетит предприятие Waldchnep, встретится в Пуртсе с местными волонтерами.

Президент обещала осенью этого года провести в Нарве в общей сложности месяц, разделив время своей работы в Ида-Вирумаа на три части.