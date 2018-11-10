Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1925

​Мост Свободы, построенный в 1925 году на улице Лай в Тарту, вошел в историю как первый, построенный в Эстонии своими собственными силами большой железобетонный объект. Проект: инженер Константин Зерен, 1924. Строительство: Estoruss, 1924–1925.

Хотя уже в царское время в Эстонии строились железобетонные строения высочайшего мирового уровня, их проектировщиками и строителями были зарубежные предприятия, а мост Свободы стал началом новой, опирающейся на умения собственных эстонских инженеров, эпохи в истории железобетонного строительства Эстонии. Железобетонный мост с тремя арками шириной 10 метров и длиной 88 метров стал одним из первых символичных строений города Тарту периода республики. Мост был уничтожен в ходе военных действий в 1941 году.