Новая мэрия обойдется в 76 миллионов евро

Еще в 2006 году Таллиннское городское собрание решило, что мэрия может построить для себя новое здание. «Это решение действительно и сейчас», - прдтвердил административный директор горуправы Вильяр Мейстер, который руководит планом строительства новой ратуши почти десять лет.

По его словам, уже давно более-менее дошли до того момента, когда можно начать строить новое здание, но план начал натыкаться на различные препятствия. Да и денег не хватает.

В 2009 году для нового здания мэрии Таллинн провел международный архитектурный конкурс, который выиграло датское бюро Bjarke Ingels Group (BIG). Речь идет о супер-звездах мира архитектуры, которые, например, построили небоскреб Международного торгового центра в Нью-Йорке, который заменил южную часть башен-близнецов, разрушенных во время теракта.

Но услуга супер-звезд стоит больших денег. Датчане уже предъявили за свою работу счета на 2,8 миллиона евро, а позже захотели получить еще миллион. Таллинн больше платить не согласился. Спор закончился в 2013году договоренностью: эскизом, придуманным датчанами, можно по-прежнему пользоваться, но BIG придется задействовать и впредь.

Горуправа хочет оставить прежнюю конфигурацию новой ратуши, но здание будет меньше изначально задуманного. ФОТО: Bjarke Ingels Group

Идея буксовала несколько лет, но теперь горуправа вновь начала обдумывать план: например, в бюджете будущего года на проектирование здания заложено 60 000 евро. «Ничего особенного на эти деньги, конечно, сделать нельзя, речь скорее идет о подготовке к планированию», - уточнил Мейстер.

По его словам, новая ратуша будет несколько меньше, чем планировали изначально: «За это время мэрия несколько потеряла в весе. По прежним планам, там должны были приступить к работе до 1200 человек, но теперь есть план создать офисы для 800 работников». Так можно будет сэкономить несколько десятков миллионов евро.

Распределенные по всему городу десятки рабочих мест хотят собрать в одном месте: «Транспортный и коммунальный департаменты, Департаменты образования, предпринимательства, окружающей среды и так далее». Кроме того, в новом доме могли бы расположиться канцелярия городской управы и помещения горсобрания.

«Новые красивые офисы для чиновников не являются основной целью. Просто, если люди лишаются возможности встречаться лицом к лицу, работа не может быть достаточно продуктивной», - объяснил административный директор, При логичном распределении общая контора помогла бы чиновникам разумнее организовать свою работу.

В проекте городского бюджета на 2019 год написано, что здание городской управы в итоге могло бы обойтись в 76,4 миллиона евро. По словам Мейстера, речь идет об очень предварительном подсчете, в котором учтены все возможные расходы: от цен на строительство до столов и стульев. Понятно, что в ходе разных тендеров и проектирования ценник может увеличиться.

Горуправа хочет оставить прежнюю конфигурацию новой ратуши, но здание будет меньше изначально задуманного. ФОТО: Bjarke Ingels Group

Горуправа надеется выручить примерно половину от этой суммы с продажи имеющихся сейчас в ее распоряжении помещений. Предположительно, Таллинн уже десять лет интересуется ценовыми предложениями: «Держим цены под контролем. Ждем правильного момента». Недостающие средства надеются найти в городском бюджете, брать кредит не планируют.

Кроме того, горуправе нужно решить вопросы с Circle K, поскольку участок земли рядом с горхоллом, где планируется построить новую ратушу, частично принадлежит сети заправок и сейчас там расположена заправочная станция. Без согласия заправки нет возможности утвердить детальную планировку. Горуправа хочет получить находящийся в распоряжении Circle K участок земли. Но переговоры до сих пор успехом не увенчались.

«Переговоры идут. Ищем для Circle K новое подходящее место, которое устроит все стороны»,- сказал Мейстер.

Согласно прогнозам городской управы, на планирование, строительство и оформление может уйти минимум пять лет. Это в том случае, если все вопросы будут решены без задержек.