Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1927

Таллиннская водоочистная станция относится к вершине промышленной архитектуры Эстонии 1920-ых годов, являясь на тот период времени ультрамодным объектом как по своему содержанию, так и по форме. Это была первая водоочистная станция в Эстонии, оборудованная самой лучшей технологией своего времени. В архитектурном языке промышленного здания модного вида можно увидеть влияние проникающего в Эстонию функционализма. Здание стоит выделить из-за его строительно-технической стороны, в местном контексте особенно выдающимися являются хранилище чистой воды и бассейн сточных вод с шатровыми перекрытиями, опирающимися на железобетонный фундамент.