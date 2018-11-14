Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1927

Продолжаем рассказ о выдающихся зданиях и сооружениях Эстонии, ставших экспонатами выставки «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017» в Архитектурном музее.
Знаковым строением 1927-го года названа таллиннская водоочистительная станция на Ярвевана-теэ, 3. Проектирование: предварительный проект - Карл Бурман, проект - Эрих Якоби, 1925. Строительство: M. Arronet & E. Bousted, 1925–1927.
Таллиннская водоочистная станция относится к вершине промышленной архитектуры Эстонии 1920-ых годов, являясь на тот период времени ультрамодным объектом как по своему содержанию, так и по форме. Это была первая водоочистная станция в Эстонии, оборудованная самой лучшей технологией своего времени. В архитектурном языке промышленного здания модного вида можно увидеть влияние проникающего в Эстонию функционализма. Здание стоит выделить из-за его строительно-технической стороны, в местном контексте особенно выдающимися являются хранилище чистой воды и бассейн сточных вод с шатровыми перекрытиями, опирающимися на железобетонный фундамент.
Напомним: выставка открыта в Архитектурном музее Таллинна до 2 декабря. Пояснения к экспонатам даны, в том числе, и на русском языке.