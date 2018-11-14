В Эстонии насчитывается 36 800 безработных
14 ноября 2018, 9:03
Уровень безработицы в третьем квартале 2018 года составил в Эстонии 5,2%, уровень занятости - 72%. Количество безработных составило 36 800 человек.
По сравнению с третьим кварталом прошлого года количество безработных сократилось на 3 000 человек, сообщил в среду, 14 ноября, Департамент статистики.
Уровень безработицы среди эстонцев составлял в третьем квартале текущего года 4,5%, среди неэстонцев – 6,7%, пишет rus.err.ee.
В третьем квартале число неактивных на рынке труда составило 273 400 человек (на 400 больше, чем в том же периоде прошлого года), а число трудозанятых лиц составило в третьем квартале 666 600.