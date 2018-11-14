Фото: поездка на велосипеде по Гонсиори привела читателя в недоумение

«На улице Гонсиори сделали новые велодорожки, но через каждые десять метров их пересекают канавки для отвода воды», - жалуется читатель Rus.Postimees Евгений.

По его словам, ездить по таким канавкам очень неудобно. «Неужели нельзя было сделать систему отвода воды под землей или хотя бы заменить канавки на решетки?» - недоумевает он.

Кроме того, по мнению Евгения, система ливневой канализации на Гонсиори недостаточно хорошо продумана. «Я не эксперт в ливневых системах, но мне кажется, что выводить воду на газон тоже неправильно, - считает он. - Почва будет размываться и попадать на дорогу. Почему бы не вывести водосток сразу в канализацию? В общем, мне бы хотелось узнать о причинах, которые побудили спроектировать такое решение».

В управе района Кесклинн отметили, что система отвода воды в жилых и офисных зданиях, расположенных на улице Гонсиори, оборудована таким образом, что водосточные трубы зачастую выходят непосредственно на улицу. «Чтобы избежать потопа и образования зимой ледяного катка рядом с домами, необходим быстрый и эффективный водоотвод, которым и являются канавки», - объяснил советник управы района Кесклинн по культуре и вовлечению Михаил Евдокимов.

Канавки для отвода воды необходимы для того, чтобы вода быстро уходила с пешеходных и велосипедных дорожек. Это решение эффективно и хорошо себя зарекомендовало и поэтому используется при строительстве и других улиц по всему Таллинну, добавил он.