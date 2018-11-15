Суд санкционировал арест мужчины, подозревающегося в убийстве знакомой

11 ноября 28-летняя женщина пришла в гости к своему 25-летнему знакомому. «Собранная на данный момент информация указывает на то, что знакомые употребляли вместе алкоголь. Также нельзя исключать, что они употребляли и наркотические вещества, но сейчас это нельзя утверждать точно, поскольку результаты экспертизы пока не готовы. По неизвестным на данный момент причинам мужчина задушил свою знакомую»,- сказала прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Диана Хелила.

Для установления точных обстоятельств произошедшего криминальное бюро Пыхьяской префектуры возбудило уголовное дело.

Подозреваемый был задержан 12 ноября в своем доме в волости Сауэ. У него нет судимостей. Ни подозреваемый, ни потерпевшая раньше не имели соприкосновений с полицией. Имеющаяся у правоохранительных органов информация ограничивается тем, что оба могли употреблять наркотические вещества.

Подозреваемый допрошен: «Он признал свою вину. Кроме того, он сказал, что с 14 лет начал употреблять коноплю, а со временем перешел на более тяжелые наркотики».

Вчера прокуратура направила в Харьюский уездный суд ходатайство об аресте, поскольку есть опасения, что подозреваемый может совершить новые преступления, а также есть угроза побега.

Суд ознакомился с представленными материалами уголовного дела, выслушал прокурора, подозреваемого и его защитника, и дал санкцию на арест, пока на два месяца.