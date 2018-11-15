Без шансов на выживание: машина переехала выбежавшего на дорогу лося

Несмотря на усилия водителя, избежать столкновения не удалось. Перебегавший дорогу лось упал и машина проехалась по нему. Животное получило такие серьезные травмы, что скончалось на месте происшествия.

Автомобиль остался стоять у обочины встречной полосы. К счастью, машина не столкнулась с другими автомобилями. В момент ДТП в Peugeot был только водитель, он не пострадал.