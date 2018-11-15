Без шансов на выживание: машина переехала выбежавшего на дорогу лося Осторожно, фото могут вас шокировать!
15 ноября 2018, 19:45
Сегодня около 17:15 в Ярвамаа в волости Тюри произошло ДТП: лось выбежал прямо перед автомобилем Peugeot, передает Järva Teataja.
Несмотря на усилия водителя, избежать столкновения не удалось. Перебегавший дорогу лось упал и машина проехалась по нему. Животное получило такие серьезные травмы, что скончалось на месте происшествия.
Автомобиль остался стоять у обочины встречной полосы. К счастью, машина не столкнулась с другими автомобилями. В момент ДТП в Peugeot был только водитель, он не пострадал.
Спасатели и полицейские призывают водителей быть очень осторожными, поскольку сейчас животные весьма активны и выбегают на дороги.