Чт, 15.11.2018
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  • Без шансов на выживание: машина переехала выбежавшего на дорогу лося

Без шансов на выживание: машина переехала выбежавшего на дорогу лося Осторожно, фото могут вас шокировать!

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Сегодня около 17:15 в Ярвамаа в волости Тюри произошло ДТП: лось выбежал прямо перед автомобилем Peugeot, передает Järva Teataja.

Несмотря на усилия водителя, избежать столкновения не удалось. Перебегавший дорогу лось упал и машина проехалась по нему. Животное получило такие серьезные травмы, что скончалось на месте происшествия.

Автомобиль остался стоять у обочины встречной полосы. К счастью, машина не столкнулась с другими автомобилями. В момент ДТП в Peugeot был только водитель, он не пострадал.

Спасатели и полицейские призывают водителей быть очень осторожными, поскольку сейчас животные весьма активны и выбегают на дороги.

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