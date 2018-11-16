Фото: в Нымме продается дом по сходной цене

В Нымме, на участке площадью 1500 квадратных метров, стоит дом с застекленной верандой, построенный в 1930 году. Это - классический ныммеский дом, при этом хорошо сохранившийся, хотя, безусловно, требующий обновления.

ФОТО: city24.ee

В доме сохранились аутентичные детали. Например, лестница, закругленные потолки, окна первого этажа и многое другое. Первый этаж требует капитального ремонта, второй этаж уже приведен в порядок: установлена новая печь и утеплены стены. В сущности, на втором этаже уже можно жить.

ФОТО: city24.ee

За большим участком заботливо ухаживают. Первоначальная цена дома составляла 225 000 евро, но сейчас продавец хочет получить всего 189 000 евро.

ФОТО: city24.ee