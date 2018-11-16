Эстонская волейбольная сборная впервые примет участие в олимпийском турнире

Сборная Эстонии попала в сильную отборочную группу, где кроме нашей команды выступят команды США, Голландии и Бельгии. Эстония попала в олимпийский отбор последней, 24-й участницей. Команда Японии как страна-организатор ОИ попала на Олимпиаду автоматически.

Групповой турнир пройдет с 9 по 11 августа 2019 года, из шести отборочных групп на Олимпиаду попадут лишь победители. Оставшиеся места в турнире будут разыграны в январе 2020 года, причем из дополнительного квалификационного турнира от Европы отберется только одна сборная.