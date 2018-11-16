Пт, 16.11.2018
Мне стыдно смотреть на все то, что происходило в течение последних недель с гражданством живущей в Абхазии эстонки. Керсти Кальюлайд
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Эстонская волейбольная сборная впервые примет участие в олимпийском турнире

Эстонская волейбольная сборная впервые примет участие в олимпийском турнире

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Võrkpall. Läti - Eesti

ФОТО: Tairo Lutter

Впервые в истории эстонского волейбола мужская национальная сборная примет участие в отборочном турнире к Олимпиаде-2020, передает Võrkpall24.

Сборная Эстонии попала в сильную отборочную группу, где кроме нашей команды выступят команды США, Голландии и Бельгии. Эстония попала в олимпийский отбор последней, 24-й участницей. Команда Японии как страна-организатор ОИ попала на Олимпиаду автоматически.

Групповой турнир пройдет с 9 по 11 августа 2019 года, из шести отборочных групп на Олимпиаду попадут лишь победители. Оставшиеся места в турнире будут разыграны в январе 2020 года, причем из дополнительного квалификационного турнира от Европы отберется только одна сборная.

    Читать также

    Актуально

    НАВЕРХ