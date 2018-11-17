Сб, 17.11.2018
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МИД Финляндии вызвал на ковер посла России

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Учения НАТО. Иллюстративное фото.

ФОТО: Jonathan Nackstrand / AFP / Scanpix

Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни рассказал информационному агентству STT, что МИД Финляндии вызовет посла РФ в Финляндии Павла Кузнецова из-за инцидента с вмешательством в работу GPS, передает Yle.

Встреча, которую проведет статс-секретарь Анттонен, состоится в понедельник утром.

В настоящее время глава МИД Финляндии Сойни находится с рабочим визитом в Вашингтоне.

Финские власти продолжают расследование помех в системе GPS во время военных учений НАТО Trident Juncture.

МИД считает достоверными сведения, полученные от Норвегии, согласно которым вмешательство в работу GPS велось со стороны России. Пока, впрочем, министерство не разглашает технических подробностей дела.

Вчера МИД Финляндии распространил официальное заявление, в котором говорилось, что вмешательство шло с российской территории.

Ранее Кремль через пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова отверг обвинения в адрес России.

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