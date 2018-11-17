МИД Финляндии вызвал на ковер посла России

Встреча, которую проведет статс-секретарь Анттонен, состоится в понедельник утром.

В настоящее время глава МИД Финляндии Сойни находится с рабочим визитом в Вашингтоне.

Финские власти продолжают расследование помех в системе GPS во время военных учений НАТО Trident Juncture.

МИД считает достоверными сведения, полученные от Норвегии, согласно которым вмешательство в работу GPS велось со стороны России. Пока, впрочем, министерство не разглашает технических подробностей дела.

Вчера МИД Финляндии распространил официальное заявление, в котором говорилось, что вмешательство шло с российской территории.