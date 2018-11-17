МИД Финляндии вызвал на ковер посла России

Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни рассказал информационному агентству STT, что МИД Финляндии вызовет посла РФ в Финляндии Павла Кузнецова из-за инцидента с вмешательством в работу GPS, передает Yle.
Встреча, которую проведет статс-секретарь Анттонен, состоится в понедельник утром.
В настоящее время глава МИД Финляндии Сойни находится с рабочим визитом в Вашингтоне.
Финские власти продолжают расследование помех в системе GPS во время военных учений НАТО Trident Juncture.
МИД считает достоверными сведения, полученные от Норвегии, согласно которым вмешательство в работу GPS велось со стороны России. Пока, впрочем, министерство не разглашает технических подробностей дела.
Вчера МИД Финляндии распространил официальное заявление, в котором говорилось, что вмешательство шло с российской территории.
Ранее Кремль через пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова отверг обвинения в адрес России.