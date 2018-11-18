Эксперты начинают готовить повестку встречи Путина и Трампа в Аргентине
18 ноября 2018, 14:09
Подготовка встречи президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита "двадцатки" в Аргентине начнется вскоре на экспертном уровне, время будет согласовываться, сообщил Интерфакс со ссылкой на помощника российского президента Юрия Ушакова.
"Мы, эксперты, скоро будем готовить повестку дня и временные параметры", - сказал Ю.Ушаков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).
Он заметил, что лидеры подтвердили намерение провести встречу на саммите "двадцатки". "Они между собой об этом говорили и, прощаясь (во время мероприятий в Париже 11 ноября - ИФ), Трамп сказал: "Ну, что до встречи в Буэнос-Айресе". Наш президент подтвердил", - рассказал Ю.Ушаков.