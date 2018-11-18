Эксперты начинают готовить повестку встречи Путина и Трампа в Аргентине

Он заметил, что лидеры подтвердили намерение провести встречу на саммите "двадцатки". "Они между собой об этом говорили и, прощаясь (во время мероприятий в Париже 11 ноября - ИФ), Трамп сказал: "Ну, что до встречи в Буэнос-Айресе". Наш президент подтвердил", - рассказал Ю.Ушаков.