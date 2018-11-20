Вт, 20.11.2018
Ограничивающее положение Закона о гражданстве нужно изменить и позволить гражданам по рождению иметь двойное гражданство. Урмас Паэт
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Галерея: в центре Таллинна автомобиль припарковался на трамвайных путях и нарушил движение

Галерея: в центре Таллинна автомобиль припарковался на трамвайных путях и нарушил движение

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

В Таллинне, на трамвайной остановке "Пабери", выстроилась очередь из шести трамваев, поскольку на их пути припарковался автомобиль, передает Postimees.

По словам читателя Postimees, недалеко от остановки "Пабери" остановились четыре трамвая, из которых всех попросили выйти.

"Автомобиль на трамвайных путях припарковался таким образом, что трамвай не смог проехать", - прокомментировал специалист по коммуникациям Tallinna Linnatranspordi AS Каарель Кутти.

Читать также

Актуально

Эстония
НАВЕРХ