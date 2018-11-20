Галерея: в центре Таллинна автомобиль припарковался на трамвайных путях и нарушил движение
20 ноября 2018, 15:27
В Таллинне, на трамвайной остановке "Пабери", выстроилась очередь из шести трамваев, поскольку на их пути припарковался автомобиль, передает Postimees.
По словам читателя Postimees, недалеко от остановки "Пабери" остановились четыре трамвая, из которых всех попросили выйти.
"Автомобиль на трамвайных путях припарковался таким образом, что трамвай не смог проехать", - прокомментировал специалист по коммуникациям Tallinna Linnatranspordi AS Каарель Кутти.