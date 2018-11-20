«Поджег себя и прыгнул в озеро»: на что идут дети в Эстонии ради лайков

Молодые люди хотят стать ютуберами и инстаграм-звездами. Они хотят славы и не важно, какой ценой этой славы придется добиваться. Например, один молодой человек поджег на себе водолазку и после этого прыгнул с вышки в озеро, чтобы получить 1000 лайков. Но так много не получил.

Один ребенок бил в прямом эфире свою собаку, чтобы собрать как можно больше просмотров. Просмотры собрал, но, к счастью, большинство зрителей не посчитали его действия нормальными.

Геймер сделал наносящий вред репутации ролик о другом человеке и не соглашался удалять его, пока не увидит, сколько наберется просмотров. Если бы было более 100 просмотров, по его собственным словам, видео он бы не удалил.

Как избежать подобных случаев? Важно говорить о позитивных способах стать популярным. Если подросток хочет присоединится к группе или странице с сомнительным содержанием, необходимо разузнать, чего он ожидает и ищет. Смотря на глупости других, не стоит надеется, что подросток будет думать иначе.

У молодежи возникает желание повторить уже совершенные глупости. Прежде всего вспоминаются опасные для жизни и здоровья вызовы (челленджи). Будь то выпить стакан водки или челлендж льдом и солью. Зачастую жизнь человека подвергается угрозе (прыжки с высоты) или он помещается в некомфортные условия (снять одежду перед камерой). Как всего это избежать?

Если что-то новое выходит в тренды, необходимо поговорить со своим ребенком о возможных опасностях. К счастью, эстонская молодежь в сравнении с остальным миром ведет себя довольно разумно. Например, до нас не дошел распространенный в Бельгии вызов, когда кто-то решался выстрелить в себя из пневматического оружия. Многие подростки попали из-за этого в больницу. В США распространен челленд, когда водитель выходит из медленно едущей машины и начинает танцевать рядом. Из-за этого произошло много ДТП.

С помощью смартфонов у подростков появляется быстрый доступ к порнографическим материалам и это вызывает у них интерес. Ученик второго класса изводил одноклассника порноклипом, к которому можно было добавить лицо и имя человека. Дети распечатывают фотографии мужского полового органа и подкидывают их другим в школьные вещи. Были случаи, когда десятилетние дети пытались попробовать то, что увидели в порнофильме.

Как это избежать? Эта тема, о которой следует с подростками говорить открыто. Это не должно вызывать у него смущение, он должен знать, что его родители могут поговорить с ним и дать совет. Тогда ребенок не будет задавать вопросы на тему секса в какой-нибудь группе в Facebook или анонимном форуме, где никогда нельзя быть уверенным, будет ли совет хорошим и полезным.

Любовь к фотографии доводит подростков до того, у них скапливается тысяча своих и чужих фотографий. Среди них есть и снимки, которые друзья были бы рады удалить. Или фотографии, которые были сделаны по глупости, поскольку время от времени каждый в школе может перегнуть палку. Например, мальчики делают фотографии своих гениталий рядом с линейкой.

Девушки, которые довольны своим делом (и это, безусловно, хорошо) посылают фотографии в неглиже возлюбленному. В отношении этих фотографий время от времени нарушаются договоренности, фотографии начинают распространять и справиться с возникшей ситуацией будет непросто.

Здесь большая ответственность возлагается на родителей. Если ребенку покупают смартфон, необходимо вместе с этим обговорить, какие фотографии можно делать и чем разумно делиться.

Неплохо, например, установить для подростка еженедельный лимит по количеству снимков в телефоне, чтобы все переносилось на компьютер, а в телефоне оставались только самые любимые и нужные фотографии, которые не вызовут проблем, если телефон попадет в чужие руки.

Тем, на которые родителям стоит дома поговорить со своими детьми, очень много. Другой раз матерям и отцам следует посмотреть с ребенком фильм или сериал, который он выберет. На его основании может возникнуть много тем для бесед.