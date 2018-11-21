Ср, 21.11.2018
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Женщина постирала лотерейный билет и чуть не лишилась крупного выигрыша

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Лотерейный билет. Иллюстративное фото.

ФОТО: Sander Ilvest

Жительница американского тауншипа Ласби, штат Мэриленд, случайно постирала выигрышный лотерейный билет. Тем не менее, как сообщает информационный портал UPI, она смогла получить свой куш.

Женщина купила билеты лотереи Mega Millions в начале октября. Когда пришло время проверять, оказались ли они выигрышными, 24-летняя американка нигде не могла найти один из них, передает Lenta.ru. «Я понятия не имела, куда он делся», — призналась она.

Только спустя месяц она обнаружила билет среди выстиранного белья. Она проверила номера в приложении лотереи и узнала, что выиграла 10 002 доллара (более 8700 евро). Несмотря на состояние билета, он оставался действительным, и американке выдали выигрыш в местном офисе лотереи.

Счастливица планирует потратить эти деньги на покупку подарков на Рождество и день рождения сына.

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