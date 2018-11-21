Женщина постирала лотерейный билет и чуть не лишилась крупного выигрыша

Женщина купила билеты лотереи Mega Millions в начале октября. Когда пришло время проверять, оказались ли они выигрышными, 24-летняя американка нигде не могла найти один из них, передает Lenta.ru. «Я понятия не имела, куда он делся», — призналась она.

Только спустя месяц она обнаружила билет среди выстиранного белья. Она проверила номера в приложении лотереи и узнала, что выиграла 10 002 доллара (более 8700 евро). Несмотря на состояние билета, он оставался действительным, и американке выдали выигрыш в местном офисе лотереи.