IKEA уволит почти восемь тысяч работников

Как сообщает Reuters, в то же время концерн, которому принадлежат 367 магазинов IKEA, рассчитывает за этот период создать 11,5 новых рабочих мест в связи с открытием магазинов нового формата, а также расширением онлайн-бизнеса, сферы предлагаемых услуг и инвестированием в цифровые технологии, передает Korrespondent.

Предполагаемые увольнения затронут почти 5% нынешнего кадрового состава.

"Нам нужно упростить то, как мы организованы. За последние годы мы самым различным образом вкладывали средства. И, честно говоря, сейчас мы видим, что в некоторых частях нашей организации есть небольшое дублирование работы", - сказал глава IKEA Group Йеспер Бродин.