Ср, 21.11.2018
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IKEA уволит почти восемь тысяч работников

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FILE PHOTO: The logo of IKEA is seen above a store in Voesendorf, Austria, April 24, 2017. REUTERS/Heinz-Peter Bader/File Photo

ФОТО: HEINZ-PETER BADER / REUTERS

Мебельный концерн IKEA Group планирует в ближайшие несколько лет сократить 7,5 тысяч рабочих мест - главным образом административных сотрудников.

Как сообщает Reuters, в то же время концерн, которому принадлежат 367 магазинов IKEA, рассчитывает за этот период создать 11,5 новых рабочих мест в связи с открытием магазинов нового формата, а также расширением онлайн-бизнеса, сферы предлагаемых услуг и инвестированием в цифровые технологии, передает Korrespondent.

Предполагаемые увольнения затронут почти 5% нынешнего кадрового состава.

"Нам нужно упростить то, как мы организованы. За последние годы мы самым различным образом вкладывали средства. И, честно говоря, сейчас мы видим, что в некоторых частях нашей организации есть небольшое дублирование работы", - сказал глава IKEA Group Йеспер Бродин.

По его словам, под сокращения преимущественно попадут сотрудники, отвечающие за централизованную поддержку и глобальное обслуживание, но также работники местных офисов обслуживания на различных рынках.

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