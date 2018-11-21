IKEA уволит почти восемь тысяч работников

Мебельный концерн IKEA Group планирует в ближайшие несколько лет сократить 7,5 тысяч рабочих мест - главным образом административных сотрудников.
Как сообщает Reuters, в то же время концерн, которому принадлежат 367 магазинов IKEA, рассчитывает за этот период создать 11,5 новых рабочих мест в связи с открытием магазинов нового формата, а также расширением онлайн-бизнеса, сферы предлагаемых услуг и инвестированием в цифровые технологии, передает Korrespondent.
Предполагаемые увольнения затронут почти 5% нынешнего кадрового состава.
"Нам нужно упростить то, как мы организованы. За последние годы мы самым различным образом вкладывали средства. И, честно говоря, сейчас мы видим, что в некоторых частях нашей организации есть небольшое дублирование работы", - сказал глава IKEA Group Йеспер Бродин.
По его словам, под сокращения преимущественно попадут сотрудники, отвечающие за централизованную поддержку и глобальное обслуживание, но также работники местных офисов обслуживания на различных рынках.