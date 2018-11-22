Полмиллиона пользователей Android скачали опасный вирус

Все вредоносные приложения-игры были опубликованы в магазине от имени разработчика Luis O Pinto, пишет lenta.ru. Сразу после установки программы удаляли свою иконку с экрана и запускали загрузку другого приложения в фоновом режиме.

Don't install these apps from Google Play - it's malware.



Details:

-13 apps

-all together 560,000+ installs

-after launch, hide itself icon

-downloads additional APK and makes user install it (unavailable now)

-2 apps are #Trending

-no legitimate functionality

-reported pic.twitter.com/1WDqrCPWFo — Lukas Stefanko (@LukasStefanko) 19 ноября 2018 г.

Вторая программа, в свою очередь, маскировалась под сервис Game Center, который сразу же запрашивал разрешение на полный доступ к сети и автозапуску при включении смартфона. После одобрения пользователя троян начинал крутить рекламу на экране каждый раз, когда владелец телефона разблокировал его.