Яна Бендель: Свобода позволяет взглянуть на мир шире

Невозможно представить, чтобы какая-то страна, возможность учебы или место работы остались для человека недоступны. Часто мы считаем эти свободы совершенно естественными, не задумываясь о том, что у большинства людей в мире таких свобод просто нет.

Несмотря на страсть к путешествиям и желание открывать мир, в молодости серый паспорт очень ограничивал мои возможности. Еще в школе я даже не смогла поехать с классом в Латвию, поскольку для этого требовалась виза. Однако, получив эстонский паспорт, я стала гражданкой не только Эстонии, но и всей Европы, поскольку Эстония вступила в Европейский союз. Это открыло для меня новые возможности как дома, так и по всей Европе.

В гимназии Ноароотси я познакомилась со шведским языком и после окончания школы у меня появилась возможность попытать счастья в Швеции. К своему удивлению и радости уже на месте я обнаружила, что поскольку являюсь европейцем, я могу наравне со шведами работать и начать бесплатно учиться в университете.

Бесплатным было и языковое обучение. Я сразу воспользовалась этими возможностями, работая в Лунде и Мальмо, где также приступила к учебе. Вскоре у меня будет магистерская степень университета Лунда в сфере изучения Европейского союза. Европейский союз предлагает очень много возможностей, начиная с возможности получения высшего образования за границей.

Различные учебные программы позволяют кратковременно учиться еще в какой-нибудь стране. Благодаря программе Erasmus+ у меня, например, была возможность некоторое время учиться во Франции, а практику я проходила в Дании. Прошлой осенью для меня было большой честью внести свой вклад в председательство Эстонии в Совете ЕС – это стало необыкновенным опытом. Поскольку большую часть бакалаврского обучения я посвятила изучению председательства малых стран, я смогла применить свои знания в секретариате Европейского союза Государственной канцелярии.

Благодаря своему международному опыту и владению шведским языком я участвовала во взаимодействии между ведомствами, встречалась с высокопоставленными шведскими чиновниками, расширилась сеть моих знакомств как в Эстонии, так и в других европейских странах. Все это стало возможным благодаря тому, что у нас нет границ – в прямом и переносном смыслах слова. Невозможно представить, чтобы какая-то страна, возможность учебы или место работы остались для человека недоступны. Часто мы считаем эти свободы совершенно естественными, не задумываясь о том, что у большинства людей в мире таких свобод просто нет.

Давайте же использовать возможности и воплощать свои мечты! Свое будущее я вижу международным и многоязычным, поскольку полученный опыт сделал меня лишь любопытнее и вдохновил ставить себе более высокие цели. Также я лучше знаю о своих возможностях и правах в ЕС, т.е. о том, что границ не существует, все двери открыты и нужно лишь найти подходящий для себя путь.

Небольшой размер Эстонии в Европе является преимуществом – нас мало, и мы обладаем своеобразной культурой и уникальным взглядом на мир. Вместе с тем, каждый из нас представляет свое государство, где бы в мире мы ни находились. Один посол как-то сказал, что каждый эстонец за границей является дипломатом эстонского государства, т.е. на нас лежит ответственность знакомить людей со своей страной с самой лучшей стороны.

Это мотивирует быть активной в учебе и в общественной жизни, поддерживать прочные связи с родиной. Я планирую продолжать пополнять свой багаж опыта за границей, рассказывать об Эстонии, делая нашу страну ближе к Европе. Я также хочу почерпнуть как можно больше в других культурах, чтобы, однажды вернувшись домой, привезти частичку Европы с собой.