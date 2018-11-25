"Не ждите первого или очередного удара": полиция призывает обращаться за помощью

"Самое правильное действие в тех случаях, когда люди чувствуют, что им угрожают, – обращаться за помощью и искать ее. Не надо ждать первого или очередного удара. Приходите, дайте знать о случившемся, и вы получите помощь", - сказал префект Идаской префектуры Тарво Крууп.