Вс, 25.11.2018
Самое ужасное, что в случае увольнения всех взяточников осталось бы слишком мало людей, способных принимать экзамены на вождению. Прийт Саук
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  • "Не ждите первого или очередного удара": полиция призывает обращаться за помощью

"Не ждите первого или очередного удара": полиция призывает обращаться за помощью

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Домашнее насилие. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks

В воскресенье в Таллинне отметили международный день борьбы с насилием в отношении женщин. В этом году в Эстонии уже было зарегистрировано почти 3500 преступлений, связанных с агрессией в семейных отношениях, передает Rus.ERR со ссылкой на"Актуальную камеру".

"Самое правильное действие в тех случаях, когда люди чувствуют, что им угрожают, – обращаться за помощью и искать ее. Не надо ждать первого или очередного удара. Приходите, дайте знать о случившемся, и вы получите помощь", - сказал префект Идаской префектуры Тарво Крууп.

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