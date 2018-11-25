Лесные пожары в Калифорнии полностью локализованы

Лесные пожары в американском штате Калифорния, бушевавшие больше двух недель, полностью локализованы. Об этом в воскресенье, 25 ноября, сообщило в микроблоге Twitter калифорнийское Управление лесного хозяйства и пожарной охраны. Сильные дожди, выпавшие в регионе в последние несколько дней, ускорили тушение пожаров, говорится в сообщении, передает Deutsche Welle.
В результате пожаров, вспыхнувших 8 ноября, погибло по меньшей мере 87 человек, опознать удалось пока только 54 жертвы, сообщил департамент шерифа округа Бьютт в Калифорнии. В субботу, 24 ноября, число пропавших без вести сократилось до 249 человек. Изначально пропавшими без вести вследствие пожаров считались более тысячи человек.
#CampFire [final] Pulga Road at Camp Creek Road near Jarbo Gap (Butte County) is now 100% contained at 153,336 acres. Unified Command: @CALFIRE_ButteCo, @ButteSheriff, Paradise Police Department, and the USFS.https://t.co/CJkryyPNVZ pic.twitter.com/TjMmiLrRQQ— CAL FIRE (@CAL_FIRE) 25 ноября 2018 г.
Пожары на севере Калифорнии признаны самыми разрушительными за всю историю штата. Огонь практически полностью разрушил маленький город Парадайс. В результате пожара полностью выгорели 14 тысяч жилых домов, 530 магазинов и 4,5 тысяч других построек.
Президент США Дональд Трамп, посетивший Парадайс в субботу, 17 ноября, заявил, что причиной того, что катастрофа достигла таких масштабов, стало неграмотное управление лесными угодьями в штате. Однако местные власти не согласны с такой оценкой. Они уверяют, что главной причиной пожаров является изменение климата.