Пн, 26.11.2018
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Умер Бернардо Бертолуччи

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Бернардо Бертолуччи.

ФОТО: gregorio borgia / ap

Итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на La Repubblica в понедельник, 26 ноября.

Причина смерти пока не раскрывается.

Бертолуччи снял такие фильмы, как «Последнее танго в Париже», «Мечтатели», «Ускользающая красота», «Последний император» и «Конформист». За «Последнего императора» режиссер получил премию «Оскар» в девяти номинациях, включая «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший адаптированный сценарий».

В 2011-м кинематографисту вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в киноискусство.

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