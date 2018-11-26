Пн, 26.11.2018
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В Мустамяэ мужчину пырнули ножом

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Нож. Иллюстративное фото.

ФОТО: Ramesh Amruth / Caro / Scanpix

В квартире, находящейся в Мустамяэ в Таллинне на прошлой неделе мужчину средних лет в ходе ссоры пырнули ножом. С разрешения суда под стражу взяты два человека, передает Postimees.

В четверг в полицию сообщили, что в квартире, находящейся на Академия-теэ ударили ножом 47-летнего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские задержали 37-летнего и 46-летнего мужчин. Харьюский уездный суд взял их под стражу в качестве подозреваемых.

Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей нанесение тяжкого вреда здоровью. Наказание за это преступление может составить от 4 до 12 лет тюремного заключения.

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