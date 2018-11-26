В Мустамяэ мужчину пырнули ножом
26 ноября 2018, 17:02
В квартире, находящейся в Мустамяэ в Таллинне на прошлой неделе мужчину средних лет в ходе ссоры пырнули ножом. С разрешения суда под стражу взяты два человека, передает Postimees.
В четверг в полицию сообщили, что в квартире, находящейся на Академия-теэ ударили ножом 47-летнего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
Полицейские задержали 37-летнего и 46-летнего мужчин. Харьюский уездный суд взял их под стражу в качестве подозреваемых.
Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей нанесение тяжкого вреда здоровью. Наказание за это преступление может составить от 4 до 12 лет тюремного заключения.