Кокорина и Мамаева могут выпустить на свободу

«Скорее всего, будет небольшой срок, но условный. Есть такая поговорка: бей своих, чтоб чужие боялись. Им избрали мерой пресечения заключение под стражей в целях профилактики, потому что дело имело большой общественный резонанс. Хотели показать, что наших звёзд тоже можно привлечь. По той же причине некоторые губернаторы и министр Улюкаев отбывают наказание. Надо показать, что у нас перед судом и законом все равны. Это будет публичная порка. Их реально не посадят, но будет общественный резонанс, чтобы научить других. Им вменяют преступление средней тяжести, они ранее не судимы, признали свою вину, в этой ситуации суд, чтобы дать реальное наказание, должен мотивировать своё решение. У них заслуги перед родиной, положительные характеристики, за них уже поручился Кадыров, сказав, что возьмёт их в «Ахмат», какое бы наказание им в итоге ни дали", — сказал Криворученко cgampionat.com.