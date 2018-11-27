Жители Эстонии стали жертвами нового вида мошенничества в Facebook

В письмах содержится предупреждение якобы от службы безопасности Facebook о том, что аккаунт заблокируют, если пользователь не подтвердит свои данные. На самом деле это фальшивка, цель которой - украсть данные пользователя, пишет Postimees .

В Департамент государственных инфосистем сообщили по меньшей мере о двух инцидентах, в результате которых злоумышленники получили доступ к аккаунтам в Facebook и причинили их владельцам материальный ущерб. Например, мошенник использовал аккаунт одного жителя Эстонии для совершения внутренних операций в Facebook, а именно: для покупки рекламы. Пользователь ввел свои данные на мошенническом сайте, и, поскольку аккаунт пользователя был связан с кредитной картой его предприятия, преступнику удалось использовать данные и для совершения платежей в социальной сети.