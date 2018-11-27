Жители Эстонии стали жертвами нового вида мошенничества в Facebook

Мошеннические письма, которые начали распространяться в Facebook с прошлой недели, принесли материальный ущерб по меньшей мере двум пользователям из Эстонии.
В письмах содержится предупреждение якобы от службы безопасности Facebook о том, что аккаунт заблокируют, если пользователь не подтвердит свои данные. На самом деле это фальшивка, цель которой - украсть данные пользователя, пишет Postimees.
В Департамент государственных инфосистем сообщили по меньшей мере о двух инцидентах, в результате которых злоумышленники получили доступ к аккаунтам в Facebook и причинили их владельцам материальный ущерб. Например, мошенник использовал аккаунт одного жителя Эстонии для совершения внутренних операций в Facebook, а именно: для покупки рекламы. Пользователь ввел свои данные на мошенническом сайте, и, поскольку аккаунт пользователя был связан с кредитной картой его предприятия, преступнику удалось использовать данные и для совершения платежей в социальной сети.
По данным Postimees, сумма ущерба составляет несколько сотен евро.
«С помощью этой схемы мошенники пытаются атаковать именно предпринимателей!» - предупреждают в департаменте.
Рекомендации:
- Не верьте угрожающим и требующим быстрых действий письмам от неизвестных получателей
- Убедитесь, что адрес сайта, который вы посещаете, до последней буквы совпадает с тем, который должен быть
- Если вы ввели свои данные на мошенническом сайте, немедленно смените пароль от своего аккаунта и перепроверьте, активирована ли у вас двухфакторная аутентификация
- Сообщите о поступившем вам фальшивом оповещении команде Facebook