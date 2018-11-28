Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Эдинбург за 36 евро!
28 ноября 2018, 10:14
Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и travelfree.info.
Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 34 евро
Туда-обратно из Таллинна в Эдинбург начиная с 36 евро
Туда-обратно из Таллинна на Манилу начиная с 496 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Крит начиная со 130 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Нью-Йорк начиная с 236 евро
Туда-обратно из Риги в Индонезию начиная с 430 евро
Туда-обратно из Вильнюса в Иорданию начиная с 26 евро