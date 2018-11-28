Видео: тренер по единоборствам наказал девятилетнего ученика ударом ногой по голове

Инцидент произошел в подмосковном Наро-Фоминске. Во время тренировочного спарринга девятилетний ученик ошибся и отошел не в тот угол. Кирилко грубо обратился к ребенку и нанес ему удар по голове. Видео записала мать пострадавшего еще в марте, после чего направила ролик в Федерацию кудо, а также другим родителям, чьи дети посещали секцию Кирилко.