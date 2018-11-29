Свежая подборка от Postimees: самые дешевые авиарейсы
29 ноября 2018, 11:30
Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и reisiguru.ee
Туда-обратно из Таллинна на Гавайи начиная с 674 евро
Туда-обратно из Таллинна в Бангкок начиная с 425 евро
Туда-обратно из Таллинна в Хургаду начиная с 299 евро
Туда-обратно из Таллинна на Лансароте начиная с 299 евро
Туда-обратно из Риги в Берлин начиная с 20 евро
Туда-обратно из Риги на Гоа начиная с 389 евро