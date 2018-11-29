Судейский молоточек.

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Международное сообщество должно создать специальный суд, который мог бы судить коррумпированных политиков из стран, неспособных наказать их самостоятельно, считает главный лоббист этой идеи, американский судья Марк Вулф. Российские лидеры в глазах судьи Вулфа - явные кандидаты в подсудимые.

Очень многие юристы и политики сомневаются в том, что идея Международного антикоррупционного суда (МАКС) реализуема, и даже в том, что она разумна. Одни оппоненты судьи Вулфа и его соратников говорят, что суд не сможет работать, поскольку большинство стран, в том числе наиболее коррумпированных, его не признает. Другие - что пока для борьбы с коррупцией вполне достаточно имеющихся международных институтов.

Но 72-летний судья Вулф верит в успех и намерен в следующем году запустить большую международную кампанию за создание МАКС.

В интервью Русской службе Би-би-си Марк Вулф сказал, что Международный антикоррупционный суд должен будет прежде всего заняться тем, что он называет "большой коррупцией" (grand corruption), то есть случаями, когда коррумпированы люди на самой вершине власти.

Би-би-си: Мы работаем для русскоязычной аудитории, поэтому первый вопрос: где в вашем личном рейтинге коррумпированных стран находится Россия?