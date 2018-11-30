Избили, ограбили и подожгли человека: трем жителям Эстонии вынесен приговор

Согласно обвинению Лыунаской окружной прокуратуры, 15 июля около трех часов ночи 30-летний Каспар Лыхмус, 33-летний Хейго Лиуконен и 37-летний Ильмар Аллас на улице Якобсони в Вильянди напали на человека, избили его ногами и отняли у него пакет с обувью, мобильным телефоном, часами и другими личными предметами.

Облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли

Потерпевшему удалось отбежать на находившийся рядом газон, но обвиняемые догнали его и продолжили избивать ногами. После этого Лиуконен облил потерпевшего горючей жидкостью, а Лыхмус его поджег. Потерпевший получил травмы, к счастью, в итоге ему удалось потушить горящую одежду.

Затем Лиуконен вытащил из кармана жертвы мобильный телефон и кошелек и обвиняемые скрылись с места преступления. Таким образом, они совершили ограбление и причинили потерпевшему телесные повреждения и материальный ущерб в размере 169 евро.

Для одного из обвиняемых это было не первое преступление: ночью 25 июня он украл из находящегося в Пыльтсамаа дома мобильный телефон, рюкзак, сумку и наличные. Сумма ущерба составила 217 евро.

Вчера Тартуский уездный суд в рамках согласительного производства признал Лыхмуса, Лиуконена и Алласа виновными в ограблении, совершенном группой лиц с применением насилия. А Лыхмуса - также виновным в краже. Вначале обвиняемых подозревали в попытке убийства, но в итоге эти обвинения не подтвердились. Суд приговорил Лыхмуса к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения. Вместе с неотбытой частью предыдущего наказания он должен будет провести в тюрьме четыре года, пять месяцев и 12 дней.

Суд приговорил Лиуконена к пяти годам тюремного заключения, из которых ему придется провести за решеткой шесть месяцев. Оставшееся наказание он будет отбывать условно с пятилетним испытательным сроком, в течение которого он должен будет выполнять требования службы уголовного надзора.

Начало отбытия наказания Лыхмуса и Лиуконена отсчитывается со времени их задержания, то есть с 15 июля этого года.

Алласа суд приговорил к трем годам тюремного заключения условно с трехлетним испытательным сроком, в течение которого он должен будет выполнять требования криминального надзора. Из срока вычтут уже отбытые два дня, проведенные им в тюрьме предварительного заключения.

Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших в полном объеме, все трое обвиняемых должны выплатить одному пострадавшему солидарно 71 евро, второму один Лыхмус должен выплатить 217 евро.

Лыхмус должен оплатить расходы на производство в размере 1474 евро, Лиуконен - 1772 евро и Аллас - 1189 евро.

Конфликт начался с пьяной перепалки

По словам лыунаского окружного прокурора Марьи-Лийны Талимаа, к жестокому избиению привело злоупотребление алкоголем. По имеющейся информации, в этот вечер обвиняемые втроем распивали алкоголь, а ночью заметили на улице знакомого. Потерпевший тоже употреблял алкоголь. «Началась перепалка, и трое мужчин решили избить своего знакомого, ограбить его и сжечь, - сказала Талимаа. - Обвиняемый, совершивший поджог, следующие годы проведет за решеткой, где у него будет время подумать над своим поступком».

Отказ от обвинения в убийстве Талимаа объяснила тем, что целью обвиняемых было ограбление, жизнь потерпевшего не подверглась опасности, а причиненные ему травмы не были серьезными.