Трое иностранцев после вечера в баре изнасиловали жительницу Финляндии с особой жестокостью

Суд посчитал, что изнасилование было крайне жестоким.

Согласно суду, мужчины переворачивали жертву и насиловали ее в разнообразных формах. Доходило до того, что двое мужчин совершали коитус с женщиной одновременно. По мнению мужчин, они не совершали преступления. Суд не принял доводы обвиняемых.

Синяки на теле жертвы, по мнению суда, подтверждают тот факт, что женщина была с мужчинами по принуждению.

Жертва винила себя, доктор посоветовал написать заявление в полицию

После изнасилований женщина выразила желание пойти домой. Один из насильников спросил, хочет ли она, чтобы ей вызвали такси, на что женщина ответила, что может заказать машину сама. После этого мужчина проводил ее до такси.

Женщина рассказала, что дома она быстро заснула. На следующий день ей было плохо, и она весь день провела дома. Сначала женщина не хотела писать заявления из-за чувства стыда. Близкий ей человек, выступавший в качестве свидетеля, рассказал, что она винила себя за пьянство.

На третий день женщина отправилась в поликлинику, так как хотела сделать тест на венерическое заболевание. Врач, заметивший на теле пациентки синяки, посоветовал обратиться в полицию. Женщина вынуждена была пройти профилактический курс против ВИЧ, так как насильники были родом из Анголы, которая находится в зоне повышенного риска ВИЧ.