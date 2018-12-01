Сб, 1.12.2018
Мне сказали, что я слишком драматизирую, что сравнение с Германией 1930-х – это преувеличение, нет ничего подобного. Евгений Осиновский
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  • Фото и видео: в бане вспыхнул пожар, спасателям пришлось проломить крышу здания

Фото и видео: в бане вспыхнул пожар, спасателям пришлось проломить крышу здания

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В поселке Парксепа в субботу после 16 часов вспыхнул пожар в бане на улице Мянни, передает Lõuna-Eesti Postimees.

Центр тревоги получил в 16:09 сообщение, что в здании на улице Мянни вспыхнул пожар. На месте выяснилось, что загорелась баня, которая находится во дворе жилого дома. С баней под одной крышей находился и дровяной сарай.

Спасатели для получения доступа к очагу возгорания были вынуждены частично разрушить крышу здания.

Тушением пожара занимались выруские спасатели, на помощь к которым отправили также спасателей Пыльва и Вастселийна.

Причина возгорания выясняется.

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