Фото и видео: в бане вспыхнул пожар, спасателям пришлось проломить крышу здания
1 декабря 2018, 18:44
В поселке Парксепа в субботу после 16 часов вспыхнул пожар в бане на улице Мянни, передает Lõuna-Eesti Postimees.
Центр тревоги получил в 16:09 сообщение, что в здании на улице Мянни вспыхнул пожар. На месте выяснилось, что загорелась баня, которая находится во дворе жилого дома. С баней под одной крышей находился и дровяной сарай.
Спасатели для получения доступа к очагу возгорания были вынуждены частично разрушить крышу здания.
Тушением пожара занимались выруские спасатели, на помощь к которым отправили также спасателей Пыльва и Вастселийна.
Причина возгорания выясняется.