Rus.Postimees.eeЗа рубежомПресса Британии: Путину не следует недооценивать БританиюПресса Британии: Путину не следует недооценивать БританиюBBC News Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать3 декабря 2018, 12:40Владимир Путин.ФОТО: Mikhail Tereshchenko / Mikhail Tereshchenko/TASSВ обзоре британской прессы:Глава МИ-6 пригрозил московским хакерамБританские «бэби-бумеры» пожинают плоды веселой юностиЗащитники животных предлагают менять пословицыГлава МИ-6: не стоит недооценивать решимость и возможности БританииБританские газеты рассказывают о содержании редкого публичного выступления главы МИ-6 Алекса Янгера, которое ожидается в ближайшее время.Guardian отмечает, что это всего лишь второе за четыре года с момента назначения на пост выступление главы секретной разведывательной службы МИД Британии.Times пишет, что, выступая перед студентами Университета Сент-Эндрюс, Янгер скажет, что Путин не должен недооценивать готовность и способность Британии противостоять российским кибератакам.Guardian рассказывает, что глава МИ-6 уверен, что у Британии есть враги, которые считают, что они находятся в постоянной конфронтации с Соединенным Королевством.Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьвеликобританиявладимир путинпрессасми