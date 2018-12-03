Янгер признает, что угрозы, с которыми сталкивается Британия, и которым его ведомство противодействует, нового свойства. Различные методы спецслужб, выработанные для противостояния угрозам безопасности во время двух мировых войн, холодной войны и после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, перестали быть действенными.

Поэтому, по его мнению, наступает эпоха четвертого поколения шпионажа в новое беспокойное время. Эта новая эпоха должна опираться на сочетание новых технологичных методов и проверенных временем старых, искусственный интеллект будет работать вместе с человеческим.

В последние годы МИ-6, как и другие разведывательные службы Британии, получила дополнительное финансирование правительства. В своей речи Янгер призывает молодых людей задуматься о работе в структурах секретной службы Ее Величества.

Впрочем, он хочет изменить представление о МИ-6, как о месте, где работают только Джеймсы Бонды, закончившие Оксфорд и Кембридж. Разведка хочет теперь видеть среди сотрудников самую разную молодежь, вовсе не из привилегированной среды. Впрочем, методы найма планируется использовать вполне консервативные, те самые, которые успешно использовались во времена Кембриджской пятерки: приглашение к сотрудничеству через знакомых. Только теперь дотянуться разведка хочет до тех, кто может быть никогда и не задумывался о такой работе.

Психические расстройства в пожилом возрасте связали с употреблением наркотиков

Guardian пишет о тревожной тенденции роста психических заболеваний среди людей старше 55 лет. Психические и поведенческие расстройства, с которыми все чаще люди этого возраста обращаются за медицинской помощью в Британии, специалисты связывают с их многолетним употреблением легких наркотиков.

Профессор Университета Йорка Иэн Хамильтон отмечает, что, судя по статистике, эти люди имеют многолетний опыт приема самых разных наркотических препаратов.

Ученый рассказал газете, что если предыдущим поколениям была свойственная тенденция снижать с возрастом потребление наркотиков и алкоголя, то стареющее поколение «бэби-бумеров», юность которых пришлась на 1960-1970 с их позитивным отношением к постоянному употреблению наркотиков и алкоголя, не склонны отказываться от своих привычек. Для этого поколения употребление наркотиков с ранней юности было социально приемлемым, отмечает Хамильтон.

Статистика же показывает, что за 6 лет количество пациентов старше 55 лет, оказавшихся в больницах с психическими расстройствами, связанными с употреблением наркотиков, выросло на 32%.

Защитники животных предлагают изменить пословицы

Times рассказывает, что пришло время изменить традиционные разговорные выражения и пословицы. Под влиянием растущей популярности веганства, борьбы с жестоким обращением с животными было бы естественно заменять названия продуктов животного происхождения в таких устойчивых выражениях на продукты растительного происхождения.

Вместо выражения «складывать все яйца в одну корзину» предлагается говорить «складывать все ягоды в одну корзину», вместо «стегать дохлую лошадь» - «кормить сытую лошадь».

Научная сотрудница Университета Суонси Шариина Хамза предсказывает, что лексика неминуемо будет меняться в связи с меняющейся этической нормой. Исследовательница в разговоре с изданием цитирует рекомендации благотворительной организации по защите животных PETA, о том, что уже в школе учителя, употребляя идиоматические выражения и пословицы, должны стараться заменять в них слова на иные, снижающие агрессию.

Шариина объясняет, что так много речевых оборотов, где речь идет о животных, охоте на них связано с тем, что в древние времена продукты животного приготовления добывались с трудом и обладание ими было уже признаком высокого социального положения.

«Контролировать поставки мяса означало контролировать людей». Но с тех пор многое изменилось.