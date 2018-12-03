Владимир Путин.

ФОТО: Mikhail Tereshchenko / Mikhail Tereshchenko/TASS

В обзоре британской прессы:

Глава МИ-6: не стоит недооценивать решимость и возможности Британии

Британские газеты рассказывают о содержании редкого публичного выступления главы МИ-6 Алекса Янгера, которое ожидается в ближайшее время.

Guardian отмечает, что это всего лишь второе за четыре года с момента назначения на пост выступление главы секретной разведывательной службы МИД Британии.

Times пишет, что, выступая перед студентами Университета Сент-Эндрюс, Янгер скажет, что Путин не должен недооценивать готовность и способность Британии противостоять российским кибератакам.

Guardian рассказывает, что глава МИ-6 уверен, что у Британии есть враги, которые считают, что они находятся в постоянной конфронтации с Соединенным Королевством.