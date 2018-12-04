Страны еврозоны согласовали реформу валютного союза
4 декабря 2018, 10:10
На продолжавшейся около 18 часов встрече в Брюсселе представители стран еврозоны достигли соглашения о реформе европейского валютного союза. Об этом во вторник, 4 декабря, сообщил представитель главы Еврогруппы Марио Сентено Луиш Рего в Twitter.
О деталях пока не сообщается, пишет DW.com.
Министр финансов Германии Олаф Шольц сообщил о "хорошем результате" встречи. "В реформе евро совершаются решающие шаги", - написал он в Twitter.
На проходившей в Брюсселе встрече министров финансов еврозоны речь шла о реформе валютного союза, в том числе о дальнейшем развитии Европейского стабилизационного механизма (ESM) и бюджете еврозоны.
#Eurogroup is over after 18h. We have a deal on euro area reform. Press conference at 8.45 pic.twitter.com/iM40C83PvG— LuisRego (@ljrego) 4 декабря 2018 г.