Вт, 4.12.2018
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Страны еврозоны согласовали реформу валютного союза

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Представители стран еврозоны достигли соглашения о реформе европейского валютного союза.

ФОТО: JOHN THYS / AFP

На продолжавшейся около 18 часов встрече в Брюсселе представители стран еврозоны достигли соглашения о реформе европейского валютного союза. Об этом во вторник, 4 декабря, сообщил представитель главы Еврогруппы Марио Сентено Луиш Рего в Twitter.

О деталях пока не сообщается, пишет DW.com.

Министр финансов Германии Олаф Шольц сообщил о "хорошем результате" встречи. "В реформе евро совершаются решающие шаги", - написал он в Twitter.

На проходившей в Брюсселе встрече министров финансов еврозоны речь шла о реформе валютного союза, в том числе о дальнейшем развитии Европейского стабилизационного механизма (ESM) и бюджете еврозоны.

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