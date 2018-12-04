Почему в больнице в Пуру может быть то холодно, то жарко?

Жительница Кохтла-Ярве Елизавета Моргунова сообщила вчера в группе в Фейсбуке, где общаются жители этого города, что в некоторых палатах Ида-Вируской центральной больницы очень холодно. Она посчитала, что технические специалисты не могут наладить работу системы отопления, из-за чего страдают пациенты.
В то же время другие пациенты больницы отмечали, что в палатах, наоборот, слишком жарко. Rus.postimees выяснил, что температура в палатах действительно может сильно различаться, но объясняется это не техническими проблемами. Как рассказала Надежда Иванова, специалист по коммуникациям Ида-Вируской центральной больницы, на радиаторах отопления в палатах установлены регуляторы, которые позволяют регулировать мощность отопления.
Сразу после того, как в Фейсбуке началось обсуждение жалобы, сотрудники больницы проверили палату, на которую жаловалась местная жительница, и обнаружили, что регулятор там был установлен на минимум. Вероятно, кто-то из уже выписанных пациентов убавил отопление, когда лежал в этой палате. А другие пациенты могли не знать о том, что отопление легко регулируется.
“После нашей переписки ответственный за техсистемы персонал замерил температуру в палатах. Самая низкая была 21 градус, в основном - 24-25 градусов”, - сообщила Надежда Иванова.