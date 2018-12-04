Украина объявила в розыск замглавы Погранслужбы ФСБ России

Получено постановление суда о задержании подозреваемых для рассмотрения ходатайств об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, говорится в заявлении, размещенном во вторник, 4 декабря, на сайте Генпрокуратуры Украины.

Помимо Медведева, речь идет о начальнике пограничного управления ФСБ в аннексированном Россией Крыму Сергее Станкевиче, начальнике службы пункта управления ФСБ по Крыму и Севастополю Руслане Ромашкине, заместителе начальника береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ Андрее Шеине, командире пограничного сторожевого корабля "Дон" Алексее Саляеве, начальнике службы в Керчи пункта управления ФСБ по Крыму Алексее Шатохине, командире сторожевого корабля "Изумруд" Андрее Шипицыне и командире малого противолодочного корабля "Суздалец" Сергее Щербакове.

Одновременно в заявлении указывается, что украинской стороне удалось собрать 17 томов доказательств российской агрессии по отношению к ВМС Украины.

Одесский митрополит обратился к российскому патриарху

Между тем Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел обратился к главе Русской православной церкви Кириллу с просьбой о содействии "скорейшему освобождению" украинских моряков, захваченных в Керченском проливе. По словам Агафангела, правовая оценка инцидента находится вне компетенции церкви. Вместе с тем в настоящее время православная церковь может быть "единственным звеном, находящимся над противоборством, чей авторитетный голос может быть услышан по обе стороны возникшего конфликта", подчеркнул он.

Одесский митрополит также отметил, что моряки стали "заложниками политической ситуации", и некоторые из них нуждаются в медицинской помощи.

Керченский кризис

25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера и буксир у берегов аннексированного Россией полуострова Крым на подходе к Керченскому проливу. В Киеве утверждают, что погранслужба ФСБ Крыма и Севастополя обстреляла и задержала три украинских военных корабля, которые пытались пройти через Керченский пролив. При задержании были ранены несколько военнослужащих вооруженных сил Украины, а также повреждены морские суда.