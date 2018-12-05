ЕСПЧ обязал Россию обеспечить лечением раненых украинских моряков

Суд в Страсбурге оставил в силе требование к российской стороне предоставить информацию о состоянии здоровья и условий содержания украинцев, сообщил заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина на своей странице в Facebook. По его словам, Киев намерен подать в Страсбург заявление о нарушении прав моряков до 7 января 2019 года, сообщает DW.com.

ВМС Украины сообщили о захвате кораблей

Военно-морские силы Украины 25 ноября сообщили о захвате российским спецназом двух украинских катеров и буксира на подходе к Керченскому проливу и ранении украинских военных. По версии ФСБ России, корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые следовали из Одессы в Мариуполь, задержаны, так как "пересекли государственную границу РФ" и "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря" России. По оценкам международных экспертов, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив.

Россия в 2014 году аннексировала украинский полуостров и называет Крым своей территорией. Украина и большинство стран мира считают это "присоединение" незаконным.

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