ЕСПЧ обязал Россию обеспечить лечением раненых украинских моряков

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию как члена Совета Европы обеспечить необходимым лечением раненых украинских моряков, которые были задержаны в результате инцидента в Керченском проливе. Пресс-релиз о соответствующем решении суд опубликовал во вторник, 4 декабря.
Суд в Страсбурге оставил в силе требование к российской стороне предоставить информацию о состоянии здоровья и условий содержания украинцев, сообщил заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина на своей странице в Facebook. По его словам, Киев намерен подать в Страсбург заявление о нарушении прав моряков до 7 января 2019 года, сообщает DW.com.
ВМС Украины сообщили о захвате кораблей
Военно-морские силы Украины 25 ноября сообщили о захвате российским спецназом двух украинских катеров и буксира на подходе к Керченскому проливу и ранении украинских военных. По версии ФСБ России, корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые следовали из Одессы в Мариуполь, задержаны, так как "пересекли государственную границу РФ" и "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря" России. По оценкам международных экспертов, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив.
Россия в 2014 году аннексировала украинский полуостров и называет Крым своей территорией. Украина и большинство стран мира считают это "присоединение" незаконным.
Трамп отменил встречу с Путиным
С осуждением действий России выступила НАТО, свою озабоченность инцидентом выразили Евросоюз, а также США, Германия, Франция и другие государства. Из-за конфликта в Керченском проливе президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным, которая была запланирована в кулуарах саммита G20 в Аргентине.