Ср, 5.12.2018
И до весны никто не обнаружит: так и буду лежать в спортивном костюме, весь в отражателях. Андрес Анвельт
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • В Таллиннском горсобрании проблемы квартирных товариществ обсудят на русском языке

В Таллиннском горсобрании проблемы квартирных товариществ обсудят на русском языке

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Многоквартирный дом в Таллинне.

ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

В городском собрании Таллинна в среду, 5 декабря, пройдет круглый стол на русском языке по проблемам квартирных товариществ, созванный председателем ревизионной комиссии горсобрания Хельве Сяргава, об этом сообщила в среду пресс-служба СДПЭ.

По словам Хельве Сяргава, она приглашает на круглый стол членов правлений столичных квартирных товариществ и владельцев квартир, чтобы обсудить проблемы КТ и возможные решения.

"В последнее время мне довелось встретиться со многими представителями правлений КТ, которые поделились со мной своими проблемами. Я созываю круглый стол для того, чтобы картина о текущей ситуации стала еще более ясной и чтобы затем мы смогли принять дальнейшие меры", — сказала председатель ревизионной комиссии горсобрания Хельве Сяргава.

Во вторник аналогичное мероприятие прошло на эстонском языке, в нем приняли участие около сотни человек. Сяргава выразила удивление и удовлетворение в связи с тем, что интерес к мероприятию оказался столь высоким. По ее словам, на круглом столе представители квартирных товариществ получают возможность рассказать о своих проблемах.

Круглый стол состоится в зале заседаний столичного горсобрания (Вана-Виру, 12) в 18:00.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ