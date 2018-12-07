Умные дома Kalevi Panorama: для жителей Таллинна мечта стала реальностью

Умный дом представляет собой комплекс решений для автоматизации повседневных занятий, это то, что призвано делать нашу жизнь проще, дарить комфорт и существенную экономию. Член правления Techno Life Кууно Лотамыйз, вот уже семь лет занимающийся разработкой решений для умных домов, в частности для Kalevi Panorama, говорит, что сегодня их можно сравнить с целой машиной, включающая в себя ряд систем. «Это системы отопления, вентиляции, охлаждения, освещения, сигнализации, охраны и прочего. Умный дом объединяет все эти системы, чтобы ими было легче пользоваться. А управление осуществляется посредством установленного на стене каждой квартиры сенсорного дисплея или мобильного телефона», - рассказывает он.

Так из каких компонентов состоят умные дома Kalevi Panorama? Это обязательно видеодомофоны, позволяющие через сенсорный дисплей или мобильный телефон посмотреть, кто находится внизу, поговорить с человеком, и при желании открыть ему дверь. «Находясь непосредственно в квартире, можно вызвать лифт на свой этаж. Это очень удобно делать, когда одеваешься, чтобы потом не терять время и не ждать лифта в коридоре», - отмечает Кууно Лотамыйз. То же самое работает в обратном направлении – быстрый, просторный, с панорамным видом на Таллинн лифт можно вызывать заранее при входе в здание.

ФОТО: TYCOON OÜ

Пульт управления позволяет регулировать системы отопления, электричества, вентиляции и охлаждения, а текущие затраты можно отслеживать в режиме реального времени и управлять ими. Показания счетчиков ежемесячно автоматически отправляются управляющему дому. Не только в квартирах, но и во всем доме автоматика настроена таким образом, что электричество и отопление расходуются максимально экономно, чтобы сохранить деньги людей. Небоскребы Kalevi Panorama будут соответствовать классу энергосбережения B. Во многих квартирах установлены сенсоры на случай протекания воды и клапаны блокировки.

Комфорт заключается в мелочах, а умный дом позаботится о них! «При покупке квартиры у людей есть возможность заказать еще и регулировку освещения. Здесь мы, в первую очередь, говорим о дополнительном комфорте: уровень освещения можно менять в зависимости от своих пожеланий. Например, во время ужина можно выставить такой режим, что свет загорается только над кухонным столом, а в остальных местах выключается. Нажмете еще одну кнопку на сенсорном дисплее – и заиграет музыка, что позволит еще больше расслабиться», - рисует картину идеального вечера член правления Techno Life, добавляя, что, помимо этого, можно еще установить автоматическое управление жалюзи.

Когда люди покидают квартиру, освещение и музыка деактивируются. Кроме того, на экономный режим переходит система вентиляции, включается охранная система. Поскольку весь контроль осуществляется с одного пульта управления, нет необходимости ходить по комнатам и выключать или настраивать каждую систему по очередности.

Дома Kalevi Panorama оснащены контролируемой пропускной системой. Пропуск дает возможность войти в главную дверь, а также въехать на автомобиле в гараж. Примечательно, что в гараже пропускная система считывает с активированной на входе специальной карточки, кто именно приехал, и сразу же оправляет вниз за этим жильцом лифт, чтобы потом доставить его на нужный этаж. Максимум комфорта и экономии времени! Также умные дома будут оборудованы местами для зарядки электромобилей.

Одно из технологических решений должно особенно порадовать арендодателей. «Те, кто покупают квартиры для сдачи в аренду, могут инсталлировать в них кодовые замки. Система работает так, что когда гости прибывают по адресу, на их мобильный телефон приходит SMS-сообщение с кодом, позволяющим открыть главную дверь и дверь квартиры. Действие кода прекращается в день выселения гостей. Это весьма удобно, когда у арендодателя много разбросанных по городу квартир – не надо бегать и отдавать ключи», - рассказал Кууно Лотамыйз, отметив, что их система будет поддерживать такие онлайн-площадки как Booking.com и Airbnb.

По его словам, Techno Life предложит также жильцам Kalevi Panorama услугу 24/7, означающую, что каждый сможет в любое время обращаться за помощью по вопросам обслуживания умных домов, систем пропуска и охраны.