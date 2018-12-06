Декоративные элементы в торговых центрах могут угрожать быстрой эвакуации людей

«В декабре количество людей в торговых центрах увеличивается, и поэтому очень важно уделять особое внимание безопасности», - комментирует проведение рейдов советник по коммуникациям Спасательного департамента Ивери Марукашвили.

По его словам, наиболее проблемным вопросом в торговых центрах является эвакуация. Эта проблема особенно актуальна в период праздников, когда продавцы заставляют товаром эвакуационные пути.

Вторая проблема вызвана тем, что в торговых центрах отдельные магазины часто перестраивают, но после строительных работ забывают пересмотреть противопожарные решения. Спасатели напоминают: важно проследить, чтобы в ходе перестановки или перестройки огнетушитель не оказался за новой полкой, а сигнализационный датчик — за временной перегородкой.

Работавшая в эти дни в нарвских «Астри» и Фаме» главный инспектор по контролю за пожаробезопасностью из Идаского спасательного центра Ирина Белик объясняет, что проверки торговых центров на предмет их пожаробезопасности проводятся ежегодно. Обычно упор делается на проверку документации и работоспособность всех систем оповещения, пожаротушения, дымоудаления и так далее. Нынешний же рейд проводится исключительно для проверки готовности к экстренной эвакуации людей.

Белик подтверждает, что время для рейда выбрано неспроста: «Люди проводят сейчас больше времени в торговых центрах, и наша цель - чтобы они не столкнулись с такой ужасной трагедией, какая была в Кемерово».

Вместе с другими инспекторами Ирина Белик идет по торговому центру от магазина к магазину. Сделав перерыв на общение с репортером, она объясняет, что для обеспечения пожарной безопасности требуется взаимодействие нескольких сторон: администрация торгового центра, техники, персонал магазина, декораторы. «Нельзя сказать, что виноват только продавец, поставивший коробки на эвакуационном пути», - отмечает она.

Рядовые продавцы встречают человека в форме с почтением — показывают что требуется и слушают замечания. Инспектор тут же письменно фиксирует недочеты, чтобы потом составить официальные предписания.

Повторная проверка намечена на следующую неделю.

Ирина Белик говорит, что сегодня насущна проблема магазинных декораций, не продуманных с точки зрения безопасности. Об этом сетовали во время рейда сами продавцы. «Как я услышала в «Астри», там практически весь второй этаж делали польские декораторы», - заметила инспектор.

Серьезным и грозящим штрафом нарушением является невозможность быстро выйти на улицу через эвакуационный выход, и проверить это инспектору очень просто. Открыть дверь обычно мешает какой-то замок, который нельзя отпереть с ходу. Также серьезное нарушение — загроможденный или заслоненный вещами проход к эвакуационному выходу. Например, в одном магазине половину дверного проема перекрывает вешалка.

«Когда происходит пожар, наша задача - выйти из этого здания», - объясняет Ирина Белик.

В крупных заведениях вопросами пожарной безопасности ведает специализирующаяся на этом некоммерческая организация Firepro. Ее специалист Иван Егоров тоже принимает участие в рейде. Он соглашается, что быстрая эвакуация людей всегда является первоочередной задачей: «Все имущество застраховано, поэтому людям необходимо покинуть здание как можно скорее».

«Цель этого рейда - обратить внимание на больные точки, на которые раньше обращали меньше внимания, - объясняет Егоров. - Наблюдаются разногласия между знаками эвакуационных путей и декорациями: магазины получают новые декорации и с их помощью преследуют свои цели, но это не всегда, к сожалению, согласовывается с нами, и тогда мы имеем те вещи, над которыми надо работать».

Иван Егоров говорит, что в торговых центрах регулярно проводятся и обучения персонала, и учения. Одно из действий - учебная эвакуация людей. «Но у нас и неучебных эвакуаций было достаточно», - отметил он.

«Всегда есть какие-то недостатки, тем и хороши учения, - рассуждает Егоров. - При учениях должны срабатывать несколько систем, зависящих друг от друга. Например, при срабатывании сигнализации должны опуститься вниз и открыть двери лифты, открыться эвакуационные двери с магнитными замками, опуститься разделяющие здание шторы».

Однако Егоров помнит, что когда в 2013 году на подземной автопарковке «Астри» загорелись автомобили, тогда некоторые системы не сработали.