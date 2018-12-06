В ЕС признали утопичность планов увеличить число пограничников на 10 тыс. человек за два года

Руководство ЕС вынуждено пересмотреть планы по увеличению на 10 тыс. человек числа пограничников и сотрудников береговой охраны, которые, на фоне миграционного кризиса, могли бы нести службу на внешних рубежах союза, сообщают западные СМИ.
"Цель Еврокомиссии - достичь показателей в 10 тыс. человек к 2020 году - на самом деле превосходит пределы возможного", - приводят СМИ слова главы МВД Австрии Герберта Кикля.
СМИ уточняют, что Австрия в данный момент председательствует в Совете ЕС: в четверг она принимает в Брюсселе встречу глав МВД стран союза, которые обсудят планы по сдерживанию нелегальной иммиграции.
Кикль в свою очередь отметил, что при нынешних обстоятельствах стороны пытаются выработать компромисс.
Тем временем глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер призвал "не давать утопических обещаний".
СМИ напоминают, что в сентябре председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявил о планах усиления европейского корпуса пограничников и береговой охраны на 1,3 тыс. человек - для более надежной защиты внешних границ ЕС.
Однако такие страны как Италия, Греция и Испания выразили обеспокоенность в связи с таким предложением: по их мнению, размещение на их территории пограничников, не являющихся гражданами этих стран, подорвет национальный суверенитет.
Также звучали критические замечания по поводу финансирования этой инициативы: так, в Польше заявили, что выделение средств на корпус пограничников означает меньше денег на дороги и прочие инфраструктурные проекты ЕС.