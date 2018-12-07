Видео: депутат Верховной рады Украины ударил в прямом эфире коллегу, назвавшего его "прислужником олигархата"

Депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Олег Барна и внефракционный депутат Юрий Левченко стали участниками потасовки в прямом эфире парламентского телеканала "Рада". Драку затеял Барна после того, как его назвали приспешником олигархов. Запись инцидента опубликована в интернет-хостинге YouTube, пишет Newsru.com.
В ходе дискуссии на телеканале Олег Барна сказал, что тем депутатам, которые не участвовали в операции в Донбассе и не были мобилизованы, нельзя высказываться о введении военного положения и бюджете страны.
На грубую попытку закрыть рот оппоненту Левченко ответил тем, что назвал Барну "прислужником олигархата". Он также заявил, что тот "показал свой уровень, как человек, который пьяным врезается в трамвай в Киеве", передает РИА "Новости".
После словесной перепалки депутат из "Блока Петра Порошенко" подошел к оппоненту, ударил его, уронил соперника на пол и вышел из студии.
Отметим, депутат Олег Барна уже неоднократно участвовал в политических склоках и фигурировал в скандальных инцидентах. Буквально 4 декабря во время заседания в Верховной раде он участвовал в "обмене любезностями" с представителем "Радикальной партии" Игорем Мосийчуком. В тот момент в парламенте рассматривали блок законопроектов, направленных на защиту граждан с инвалидностью. Мосийчук с трибуны сообщил, что фракция поддерживает любые законопроекты подобного плана, но назвал сам факт рассмотрения этих вопросов в современных украинских реалиях цинизмом.
"Потому что отсутствует правосудие. К правосудию нет доступа ни у одного гражданина Украины", - сказал Мосийчук.
Депутат раскритиковал "судебную реформу имени Петра Порошенко", и от имени фракции предложил внести в Конституцию Украины изменения, согласно которым "судьи и прокуроры будут выбираться людьми, как в США и других цивилизованных странах мира". Возвращаясь к вопросу повестки дня, Мосийчук предложил ограничить доступ в Верховную Раду людям с "умственной инвалидностью".
"Нужно лечить людей с инвалидностью. Особенно людей с психиатрической инвалидностью, умственной инвалидностью. Сидят тут некоторые в этом зале, ума нет. Ляпают налево и направо своим языком. Брат главы областной государственной администрации - абсолютно адекватный человек, а у него собачка на привязи бегает, гавкает на кого скажут: то агент Кремля, то нога Кремля… Сам ты член Кремля!", - внезапно бросил Мосийчук в зал.
Оказалось, что он обращался к депутату от фракции "Блока Петра Порошенко" Олегу Барне, который во время выступления кричал с места, сообщали "Вести".
"Поэтому "Радикальная партия" предлагает каждому, кто будет баллотироваться в украинский парламент, пройти наркологическую и психиатрическую экспертизу. Чтобы разного рода собачки не попадали в парламент, не тявкали, не подгавкивали власти", - резюмировал Мосийчук.
Видео перепалки в парламенте опубликовано в соцсети Facebook.
Месяц назад Олег Барна просил председателя комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Викторию Сюмар рекомендовать пресс-службе аппарата Верховной рады прекратить аккредитацию журналиста Игоря Колтунова "для предотвращения в будущем посещения Верховной рады Украины этим журналистом". Барна считает, что журналист непрофессионально выполняет свои обязанности, а его целью якобы является дискредитация народных избранников и парламента, а не освещение их работы.
"Считаю недопустимым аккредитацию при Верховной Раде подобных журналистов, целью которых является не профессиональное исполнение своих обязанностей, не объективное освещение работы Верховной Рады Украины как высшего законодательного органа государства, а только дискредитация грязным методами народных депутатов и украинского парламента в целом", - говорится в обращении Барны, которое цитировала "Страна.ua".
Ранее пресса сообщала, что депутат от БПП Барна за вопрос о "кнопкодавстве" нагрубил журналисту. Инцидент произшел 2 октября. После того как Барна услышал вопрос, то заявил представителю СМИ: "Ты какого хрена ко мне подошел, на *** (три буквы) пошел бегом!". Кроме того, Барна спросил, не является ли журналист представителем "нетрадиционной ориентации". Народному избраннику также не понравилось, что "к нему цепляются".
На скандальном видео, опубликованном Колтуновым, четко было видно, как Барна голосует не только за себя, но и за своих коллег, прикрываясь при этом бумагами. Позже журналист Игорь Колтунов зарегистрировал в парламентской канцелярии письмо-обращение к председателю фракции БПП Артуру Герасимову по поводу поведения Олега Барны. В письме требовалось исключить Барну из фракции.
Барна позднее заявил, что послал не журналиста, а политика и бизнесмена Игоря Коломойского за его "ложь и воровство" (Коломойский является владельцем канала "1+1", на котором работает Колтунов).
"Если я послал Путина, поставил на место Яценюка, поверьте, и нахрен пошлю и Коломойского. И посылаю в вашем лице, за то, что делает зло Украине, обворовывает народ", - заявил народный избранник.
При этом Барна признал, что его "ответ" была "немного не педагогическим". Он извинился за нецензурщину перед избирателями и "детьми, которым показали это видео".
Отвечать самому Колтунову, согласился ли он голосовать за взятку, Барна отказался. Но заверил, что и дальше будет "кнопкодавить" ради интересов Украины. "Что касается вопроса безопасности, наших воинов, что касается вопроса защиты наших национальных интересов, повышения зарплат бюджетникам, педагогам, медикам, пенсионерам… нужно - буду кнопкодавить", - подчеркнул Барна.