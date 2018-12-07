Видео: депутат Верховной рады Украины ударил в прямом эфире коллегу, назвавшего его "прислужником олигархата"

В ходе дискуссии на телеканале Олег Барна сказал, что тем депутатам, которые не участвовали в операции в Донбассе и не были мобилизованы, нельзя высказываться о введении военного положения и бюджете страны.

На грубую попытку закрыть рот оппоненту Левченко ответил тем, что назвал Барну "прислужником олигархата". Он также заявил, что тот "показал свой уровень, как человек, который пьяным врезается в трамвай в Киеве", передает РИА "Новости".

После словесной перепалки депутат из "Блока Петра Порошенко" подошел к оппоненту, ударил его, уронил соперника на пол и вышел из студии.

Отметим, депутат Олег Барна уже неоднократно участвовал в политических склоках и фигурировал в скандальных инцидентах. Буквально 4 декабря во время заседания в Верховной раде он участвовал в "обмене любезностями" с представителем "Радикальной партии" Игорем Мосийчуком. В тот момент в парламенте рассматривали блок законопроектов, направленных на защиту граждан с инвалидностью. Мосийчук с трибуны сообщил, что фракция поддерживает любые законопроекты подобного плана, но назвал сам факт рассмотрения этих вопросов в современных украинских реалиях цинизмом.

"Потому что отсутствует правосудие. К правосудию нет доступа ни у одного гражданина Украины", - сказал Мосийчук.

Депутат раскритиковал "судебную реформу имени Петра Порошенко", и от имени фракции предложил внести в Конституцию Украины изменения, согласно которым "судьи и прокуроры будут выбираться людьми, как в США и других цивилизованных странах мира". Возвращаясь к вопросу повестки дня, Мосийчук предложил ограничить доступ в Верховную Раду людям с "умственной инвалидностью".

"Нужно лечить людей с инвалидностью. Особенно людей с психиатрической инвалидностью, умственной инвалидностью. Сидят тут некоторые в этом зале, ума нет. Ляпают налево и направо своим языком. Брат главы областной государственной администрации - абсолютно адекватный человек, а у него собачка на привязи бегает, гавкает на кого скажут: то агент Кремля, то нога Кремля… Сам ты член Кремля!", - внезапно бросил Мосийчук в зал.

Оказалось, что он обращался к депутату от фракции "Блока Петра Порошенко" Олегу Барне, который во время выступления кричал с места, сообщали "Вести" .

"Поэтому "Радикальная партия" предлагает каждому, кто будет баллотироваться в украинский парламент, пройти наркологическую и психиатрическую экспертизу. Чтобы разного рода собачки не попадали в парламент, не тявкали, не подгавкивали власти", - резюмировал Мосийчук.

Видео перепалки в парламенте опубликовано в соцсети Facebook.