Вице-мэр Таллинна: приватизация земли, необходимой для общественного пользования, недопустима

Вице-мэр Таллинна Эха Вырк сделала заявление в связи с тем, что Земельный департамент начал подготовку к продаже участка по адресу бульвар Каарли, 2а, несмотря на то, что городская управа неоднократно подчеркивала, что эта земля необходима как часть публичного пространства города.
Таллиннское городское собрание уже семь лет назад решило ходатайствовать о передаче этой земли в муниципальную собственность. И позиция города с тех пор не изменилась, подчеркнула Вырк. Даже продажа в частную собственность рва, прилегающего к Ингерманландскому (Ижорскому) бастиону, нанесла бы ущерб общественным интересам и донельзя осложнила бы реализацию детальной планировки площади Вабадузе.
Вырк высказала сожаление, что государство отказало в передаче участков бывшего рва, окружавшего бастионы, в муниципальную собственность, а теперь еще по кускам продает их в частную собственность, в то время, как город планировал за счет этой земли сделать привлекательнее весь комплекс площади и ее окружения. Площадь участков, о которых речь, 2139 кв.м. Детальная планировка, которая в корне меняла основное решение площади, Харьюорга и бульвара Каарли, из-за разногласий в вопросе собственности не была утверждена, в то время, как планировалось, что эти участки станут продолжением зоны площади Вабадузе. Поэтому город на их приватизацию согласиться не может.
Несмотря на противостояние города, Земельный департамент уже завершил производство по оставлению участков в государственной собственности. Юридически Таллинн имеет возможность ходатайствовать о передаче государственной земли в муниципальную собственность на основании Закона о государственном имуществе.
Сейчас на спорном участке находится не украшающая город автостоянка. Но в перспективе участки нужны для создания под улицей Тоомпеа туннеля для сообщения с парком Хирве и таким образом расширения общественной зоны отдыха. Вырк напомнила, что в 2009 году, несмотря на такое же противостояние города, Земельный департамент уже осуществил приватизацию участка по бульвару Каарли, 4а. Причины такого поведения вице-мэру столицы непонятны.